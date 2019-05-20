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Böylesini görmediniz! Ayaklarını gören dehşete düşüyor

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 20.05.2019 14:19 | Son Güncelleme

Bu kadının ayağındaki ayakkabıyı ve diğerlerini gördüğünüzde nutkunuz tutulacak. Dost başa düşman ayağa bakar sözü bu ayakkabıları kast etmemiş olabilir. Çünkü bunlaarı giyen birini gördüğünüzde bakmamak elinizde olan bir eylem olmayabilir.

Böylesini görmediniz! Ayaklarını gören dehşete düşüyor

Ayakkabı özellikle kadınlar için vazgeçilmez bir aksesuardır. Öyle ki kadınlar bu aksesuar için ünlü markalara deli paralar ödeyip çifter çifter neredeyse koleksiyon yapar gibi ayakkabı alırlar. Ama bu haberdekileri görünce keşke bunlar hiç üreetilmeseydi de biz de görmeseydik diyebilirsiniz. Sizi hayattan soğutacak kadar tuhaf bu ayakkabılara para verip alanlar da ayrı bir ilginç...

İşte görmez olsaydım diyeceğiniz o ayakkabılar...

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