Böylesini görmediniz! Ayaklarını gören dehşete düşüyor

Ayakkabı özellikle kadınlar için vazgeçilmez bir aksesuardır. Öyle ki kadınlar bu aksesuar için ünlü markalara deli paralar ödeyip çifter çifter neredeyse koleksiyon yapar gibi ayakkabı alırlar. Ama bu haberdekileri görünce keşke bunlar hiç üreetilmeseydi de biz de görmeseydik diyebilirsiniz. Sizi hayattan soğutacak kadar tuhaf bu ayakkabılara para verip alanlar da ayrı bir ilginç...
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