Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Honor 700 serisinin tanıtım tarihi açıklandı, özellikleri göründü!

Honor, geçen hafta tasarımını gösterdiği Honor 700 serisini 23 Kasım'da Çin'de tanıtacak. Honor 700, Honor 700 Pro ve Honor 700S'nin Çin merkezli bir telekomünikasyon şirketinin ürün kütüphanesinde görünmesiyle üç modelin özelliklerinin çoğu da ortaya çıktı.

Honor 700 serisinin tanıtım tarihi açıklandı, özellikleri göründü!
Enes Çırtlık

Şarkıcı ve oyuncu Ju Jingyi, serinin marka elçisi olarak belirlendi. Çin merkezli bir telekomünikasyon şirketinin kayıtlarına göre modeller ekran, ön kamera, pil ve yazılım gibi birçok özelliği paylaşıyor.

Honor 700 serisinin tanıtım tarihi açıklandı, özellikleri göründü! 1

HONOR 700 SERİSİNİN ORTAK ÖZELLİKLERİ

Şirketin kayıtlarında üç model için şu özellikler yer alıyor:

  • 6,57 inç ekran
  • 50 megapiksel ön kamera
  • 9.000 mAh pil
  • Android 17 tabanlı MagicOS 11
  • 156,0 × 74,7 × 7,96 mm boyutlar

Ekran çözünürlüğü listede belirtilmiyor; önceki sızıntılar 1,5K çözünürlüğe işaret etmişti. Daha önceki bir sertifika kaydı da üç modelde 80 W kablolu şarj bulunduğunu göstermişti. Renk seçenekleri Blue Tone, Clear Sky, Pink Mist ve Cold White olarak listeleniyor.

HONOR 700 PRO VE HONOR 700'ÜN KAMERA ÖZELLİKLERİ

Honor 700 Pro'da Snapdragon 8 Gen 5 işlemci bulunuyor. Modelin yakın tarihli Geekbench sonucu da aynı işlemciyi göstermişti. Honor 700 ise Snapdragon 8s Gen 4 kullanıyor.

Bellek ve depolama seçenekleri şöyle:

  • Honor 700 Pro: 12 GB RAM ve 256 GB depolama; 12 GB RAM ve 512 GB depolama; 16 GB RAM ve 512 GB depolama
  • Honor 700: Bu üç seçeneğin yanı sıra 16 GB RAM ve 256 GB depolama

İki modelin de arka tarafında 200 megapiksel ana kamera, 3,5 kat optik yakınlaştırmalı 50 megapiksel periskop telefoto kamera ve 12 megapiksel üçüncü kamera bulunuyor. Üçüncü kameranın ultra geniş açılı olması muhtemel. Her iki model de telefoto genişletici aksesuarını destekleyecek. Honor 700 Pro 213 gram, Honor 700 ise 211 gram ağırlığında.

HONOR 700S'DE PERİSKOP KAMERA BULUNMUYOR

Serinin en uygun fiyatlı modeli Honor 700S, Snapdragon 7 Gen 4 işlemci ve 12 GB RAM ile geliyor. Depolama seçenekleri 256 GB ve 512 GB; ağırlığı ise 208 gram.

Honor 700S, seride periskop kamerası bulunmayan tek model. Arka tarafında 200 megapiksel ana kamera ile 12 megapiksel ikinci kamera yer alıyor. Üç modelin de kamera adasında Honor'un arka ekranı bulunuyor. Fiyatlar tanıtım etkinliğinde açıklanacak.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tatile gitti ölümden döndü! Uzmanı uyardı: Asla göz ardı etmeyinTatile gitti ölümden döndü! Uzmanı uyardı: Asla göz ardı etmeyin
Elon Musk da imzaladı! Nvidia'ya 'Jensen Huang' çağrısıElon Musk da imzaladı! Nvidia'ya 'Jensen Huang' çağrısı

Anahtar Kelimeler:
Çin akıllı telefon Honor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Kılıçdaroğlu’ndan AK Parti ve MHP ittifakına açık kapı!

Kılıçdaroğlu’ndan AK Parti ve MHP ittifakına açık kapı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net tavır! Randevu dahi vermedi: Hesap sorulacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net tavır! Randevu dahi vermedi: Hesap sorulacak

Sergen Yalçın Fransa maçı öncesi konuştu! "Bunu bir kenara yazın"

Sergen Yalçın Fransa maçı öncesi konuştu! "Bunu bir kenara yazın"

Final kararı sonrası ateşli sahnelerin dozu arttı!

Final kararı sonrası ateşli sahnelerin dozu arttı!

AK Partili isimden emekli ve asgari ücret açıklaması

AK Partili isimden emekli ve asgari ücret açıklaması

Bakan Şimşek'ten emekli, memur ve asgari ücret için dikkat çeken yanıt!

Bakan Şimşek'ten emekli, memur ve asgari ücret için dikkat çeken yanıt!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.