Honor 700 serisinin tanıtım tarihi açıklandı, özellikleri göründü!

Şarkıcı ve oyuncu Ju Jingyi, serinin marka elçisi olarak belirlendi. Çin merkezli bir telekomünikasyon şirketinin kayıtlarına göre modeller ekran, ön kamera, pil ve yazılım gibi birçok özelliği paylaşıyor.

HONOR 700 SERİSİNİN ORTAK ÖZELLİKLERİ

Şirketin kayıtlarında üç model için şu özellikler yer alıyor:

6,57 inç ekran

50 megapiksel ön kamera

9.000 mAh pil

Android 17 tabanlı MagicOS 11

156,0 × 74,7 × 7,96 mm boyutlar

Ekran çözünürlüğü listede belirtilmiyor; önceki sızıntılar 1,5K çözünürlüğe işaret etmişti. Daha önceki bir sertifika kaydı da üç modelde 80 W kablolu şarj bulunduğunu göstermişti. Renk seçenekleri Blue Tone, Clear Sky, Pink Mist ve Cold White olarak listeleniyor.

HONOR 700 PRO VE HONOR 700'ÜN KAMERA ÖZELLİKLERİ

Honor 700 Pro'da Snapdragon 8 Gen 5 işlemci bulunuyor. Modelin yakın tarihli Geekbench sonucu da aynı işlemciyi göstermişti. Honor 700 ise Snapdragon 8s Gen 4 kullanıyor.

Bellek ve depolama seçenekleri şöyle:

Honor 700 Pro: 12 GB RAM ve 256 GB depolama; 12 GB RAM ve 512 GB depolama; 16 GB RAM ve 512 GB depolama

Honor 700: Bu üç seçeneğin yanı sıra 16 GB RAM ve 256 GB depolama

İki modelin de arka tarafında 200 megapiksel ana kamera, 3,5 kat optik yakınlaştırmalı 50 megapiksel periskop telefoto kamera ve 12 megapiksel üçüncü kamera bulunuyor. Üçüncü kameranın ultra geniş açılı olması muhtemel. Her iki model de telefoto genişletici aksesuarını destekleyecek. Honor 700 Pro 213 gram, Honor 700 ise 211 gram ağırlığında.

HONOR 700S'DE PERİSKOP KAMERA BULUNMUYOR

Serinin en uygun fiyatlı modeli Honor 700S, Snapdragon 7 Gen 4 işlemci ve 12 GB RAM ile geliyor. Depolama seçenekleri 256 GB ve 512 GB; ağırlığı ise 208 gram.

Honor 700S, seride periskop kamerası bulunmayan tek model. Arka tarafında 200 megapiksel ana kamera ile 12 megapiksel ikinci kamera yer alıyor. Üç modelin de kamera adasında Honor'un arka ekranı bulunuyor. Fiyatlar tanıtım etkinliğinde açıklanacak.