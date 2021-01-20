Böylesini görmediniz! Hırsız kedi çaldığı eşyaları sahibine hediye ediyor

Paylaşılan görüntülerde güvenlik kamerasına takılan bir kedinin sürekli ağzında bir şeyler taşıyarak yaşadığı evine götürdüğü görülüyor.

Kedinin sahibi Monica Vicens adlı kadın, kedisinin eve sürekli tuhaf şeyler getirdiğini fark edince olay ortaya çıktı. Monica Vicens, Çin adlı kedisinin her sabah işe gidiyormuş gibi evden çıktığını ve sürekli ağzında bir şeylerle geri döndüğünü söyledi. Getirdiği çakmak, katalog bazen de su şişelerini odasının kapısına getirdiğini söyleyen kadın, “ben odadan çıkıp o eşyaları alana kadar kapının önünde sesli şekilde miyavlıyor” dedi.

KOMŞULARIN POSTA KUTULARINI BOŞALTIYOR

Yetiştirdiği üç terk edilmiş kediden biri olan Çin, ortaya çıkan görüntülerde kapı kapı dolaşıp komşuların posta kutularında olan şeyleri eve sürüklediği görülüyor.

The Dodo'ya verdiği bir röportajda Monica şunları söyledi:

"Her zaman ağzında canlı bir yaratıkla gizlice girdiği için dışarı çıkmaması için kapı ve pencerelerin kapalı olmasına özen gösterdik. Her sabah, sanki işe gidiyormuş gibi erkenden kalkıp evden çıkıyordu. Bir keresinde ev arkadaşımın çoraplarını kapıma getirirken yakaladım."

Monica’nın TikTok’ta yayınladığı video on binlerce beğeni ve yorum aldı.

