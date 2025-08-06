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Böylesini ilk kez gördü! Tam 40 kilo ağırlığında

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bulunan Çiçeközü Barajı'nda amatör olta balıkçısı Nurettin Ergin, 160 santimetre boyunda 40 kilogram ağırlığında yayın balığı yakaladı. Ergin, bu kadar büyük bir balıkla ilk kez karşılaştığını dile getirdi.

Böylesini ilk kez gördü! Tam 40 kilo ağırlığında

Bursa'ya akraba ziyareti için gelen Nurettin Ergin, Yenişehir'de bulunan Çiçeközü barajında oltayla balık tutmak istedi.

BÖYLESİYLE İLK KEZ KARŞILAŞTI

Gece saatlerinde olta atan Ergin'in oltasına bir anda balık denk geldi. Balığı sudan çıkarmak için büyük çaba harcayan Ergin, bu kadar büyük bir balıkla ilk kez karşılaştığını belirtti.

Yayın balığı, boyu ve ağırlığıyla görenleri hayrete düşürürken, Çiçeközü Barajı da özellikle yayın balığı avı meraklıları için son dönemde gözde noktalardan biri olarak ön plana çıkıyor.

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Bursa
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