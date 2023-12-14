Boylu poslu nasıl yazılır? Boylu poslu ayrı mı yazılır bitişik mi yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Boylu poslu kelimesi dilimizde sıkça kullanılan sözcüklerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. İki kelimeden meydana gelen sözcüklerin yazım şeklinde yaygın olarak yazım hatasına rastlanılmaktadır. Bu yüzden 'boylu poslu ayrı mı yazılır bitişik mi?' konusunun detayları birçok kişi için önemlidir. Kelimelerin yazımı ve söylenişleriyle ilgili en doğru bilgilere ulaşmak için Türk Dil Kurumunun güncel sözlük sayfasına bakılır.

Boylu poslu nasıl yazılır?

Boylu poslu sözcüğü bir sıfat olarak karşımıza çıkar. Bu sıfatın isim hâli ise “boy pos” şeklindedir. Aslında bu kelime hem isim hem de sıfat hâliyle yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu tür kelimelerin yazım şeklinde sıklıkla imla yanlışı da görülmektedir. Bunun temel nedeni kelimelerin 2 sözcükten oluşmasından kaynaklıdır. Bu noktada boylu poslu yazımı konusunun doğru bir şekilde yanıt bulması önemlidir.

Kelimelerin yazımında doğru bilgilere ulaşmak son derece önemlidir. Bu konuda en güvenilir kaynak olarak Türk Dil Kurumunun yazım kılavuzu sitesi ön plana çıkmaktadır. Boylu poslu sözcüğünün yazımıyla alakalı 'boylu poslu mu boyluposlu mu?' sorusunun cevabına da bu site üzerinden erişim sağlanabilmektedir. Ayrıca sözcüklerin ne anlama geldiği bilgisine de yine bu site aracılığıyla ulaşılabilir. Bu bağlamda boylu poslu TDK’ye göre manası şu şekildedir:

(Sıfat) Uzun boylu, çalımlı ve havalı olan.

Boylu poslu ayrı mı yazılır?

Boylu poslu kelimesi daha çok uzun boya sahip erkekler için kullanılan bir sözcüktür. Bu sözcük aynı zamanda ikileme sınıfına da girmektedir. Zira bu sözcüğün isim hâli 'boy pos' bir ikileme olarak bilinmektedir. Bir kelimenin manasını güçlendirmek ve daha dikkat çekici duruma getirmek için yanına benzer mana, karşıt mana ya da sesleri birbirine çağrışım yapan bir başka kelime kullanıldığında bu durum ikileme olarak tabir edilir.

Boylu poslu kelimesi birçok yerde “boyluposlu” şeklinde bitişik olarak kullanılır. Sözcüğün bitişik yazılması, 'boylu poslu bitişik mi yazılır?' sorusunu öne çıkarır. Türk Dil Kurumunun yazım kılavuzu sayfasına göre bu kelime her zaman “boylu poslu” şeklinde ayrı yazılmalıdır. Bitişik yazılması ve kullanılması, yazım kuralları yönünden yanlış kabul edilmektedir. Buna göre boylu poslu doğru yazımı şöyledir:

Boylu poslu (doğru kullanım)

Boyluposlu (yanlış kullanım)





