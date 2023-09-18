Boynu çizik ve morluklar içinde... Bakasetas'ın Beşiktaş maçı sonrası röportaj sırasındaki görüntüsü olay oldu!

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Trabzonspor sahasında ağırladığı Beşiktaş’ı 3-0 mağlup ederken, karşılaşmaya Rosier ve Bakasetas arasında yaşanan gerginlik damga vurdu.

RAKİBİNİN BOYNUNU SIKTI

Bir pozisyon sonrası itişmeye başlayan iki takımın oyuncusu bir anda birbirine girince saha karıştı. O sırada Beşiktaşlı Valentin Rosier, Bakasetas’ın boynuna sarılarak sıkmaya başladı. Yunan oyuncunun uzun süre boğazını sıkan Rosier’e Yunan oyuncudan benzer bir tepki gelirken maçın hakemi Volkan Bayarslan duruma müdahale etti ve iki oyuncuyu da sarı kartla cezalandırdı.

Yaşanan sert arbede sonrası iki oyuncu güçlükle sakinleştirilirken Bakasetas’ın boynunda ciddi çizikler ve morluklar olduğu görüldü.

RÖPORTAJDA ORTAYA ÇIKTI

Maçın ardından yayıncı kuruluşun röportajına çıkan Bakasetas’ın boynunda oluşan kızarıklık ve morluk daha net şekilde ortaya çıktı. Futbolseverler ve bordo mavili taraftarlar Yunan yıldızın o görüntüsünü net şekilde görünce sosyal medyadan Rosier’e tepki gösterdi.

TRABZONSPOR’DAN PAYLAŞIM

Trabzonspor Kulübü de soyunma odasından Bakasetas’ın bir fotoğrafını paylaşarak şu açıklamayı yaptı:

”Beşiktaş ile oynadığımız karşılaşmada rakip takımın profesyonel futbolcusu Valentin Rosier’in futbolcumuz Anastasios Bakasetas’a karşı yapmış olduğu müdahale sonrası futbolcumuzun boğazında oluşan çizik ve kanama fotoğrafı ektedir.”

"SAYGILI BİR DAVRANIŞ DEĞİLDİ"

Konuyla alakalı olarak konuşan Bakasetas "Valentin Rosier'in yaptığı saygılı bir davranış değildi. Sadece sarı kartla geçiştirilmesi hoş olmadı. Futbol zevk alarak oynanması gereken bir oyundur. Savaşabilirsiniz ama karşınızdaki kişilere zarar vermeden yapmanız gerekir" ifadelerini kullandı.

