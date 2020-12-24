Boynunda o kolyeyle çırılçıplak poz vermişti... Titanic filmindeki büyük açık böyle ortaya çıktı

Unutulmaz film Titanic, felakete son sürat giden geminin içinde birbirine aşık olan Jack ve Rose'un yaşadıklarını anlatıyordu.

Titanic filminin ortasında yer alan bir porte kesiti, anlatıyı güçlendirirken Rose ve Jack'in gerçekten aşık oldukları anı da işaretliyor. Filmin ilk yarısı, Rose'un nişanlısı Cal Hockey'le (Billy Zane) olan zorlu ilişkisinin yanı sıra Rose ve Jack'in felakete yol alan gemideki dostluğunu irdeliyor.

KATE WİNSLET’I MEŞHUR EDEN SAHNE

James Cameron'un Titanic filminde zengin iş adamı, sürekli patronluk tasladığı Jack'i yine de birinci sınıf bir akşam yemeğine davet ediyor: Rose'u hayatına son vermeye hazır göründüğü bir anda sakinleştirmesinin ödülü. Tüm bunlar, Rose'un Jack'ten nü bir resmini yapmasını istediği artık meşhur portre sahnesine giden yolu teşkil ediyor. Kate Winslet'in canlandırdığı karakter sonrasında soyunuyor ve Le Coeur de la Mer (meşhur kolye) haricinde üzerinde hiçbir şey kalmıyor.

Screen Rant'in haberine göre Titanic filminde 1996'da yaşlı Rose kolyeyi sadece bir kez taktığını iddia ediyor ama esasen daha önce sakinleşmesi için Cal tarafından kendisine verildiğinde de takmıştı.