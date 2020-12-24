Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Boynunda o kolyeyle çırılçıplak poz vermişti... Titanic filmindeki büyük açık böyle ortaya çıktı

Boynunda o kolyeyle çırılçıplak poz vermişti... Titanic filmindeki büyük açık böyle ortaya çıktı

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 24.12.2020 13:47 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Boynunda o kolyeyle çırılçıplak poz vermişti... Titanic filmindeki büyük açık böyle ortaya çıktı

James Cameron imzalı klasik film Titanic'te Rose'un kolyesinin hikâyede yarattığı boşluk ortaya çıktı. Meşhur çıplak sahneye konu olan kolye anlatısında küçük bir senaryo açığı var.

Unutulmaz film Titanic, felakete son sürat giden geminin içinde birbirine aşık olan Jack ve Rose'un yaşadıklarını anlatıyordu.

Titanic filminin ortasında yer alan bir porte kesiti, anlatıyı güçlendirirken Rose ve Jack'in gerçekten aşık oldukları anı da işaretliyor. Filmin ilk yarısı, Rose'un nişanlısı Cal Hockey'le (Billy Zane) olan zorlu ilişkisinin yanı sıra Rose ve Jack'in felakete yol alan gemideki dostluğunu irdeliyor.

Az farkla Eltilerin Savaşı... İşte 2020 yılında en çok izlenen filmlerEltilerin Savaşı zirvede

KATE WİNSLET’I MEŞHUR EDEN SAHNE

James Cameron'un Titanic filminde zengin iş adamı, sürekli patronluk tasladığı Jack'i yine de birinci sınıf bir akşam yemeğine davet ediyor: Rose'u hayatına son vermeye hazır göründüğü bir anda sakinleştirmesinin ödülü. Tüm bunlar, Rose'un Jack'ten nü bir resmini yapmasını istediği artık meşhur portre sahnesine giden yolu teşkil ediyor. Kate Winslet'in canlandırdığı karakter sonrasında soyunuyor ve Le Coeur de la Mer (meşhur kolye) haricinde üzerinde hiçbir şey kalmıyor.

541176-1534142543

Screen Rant'in haberine göre Titanic filminde 1996'da yaşlı Rose kolyeyi sadece bir kez taktığını iddia ediyor ama esasen daha önce sakinleşmesi için Cal tarafından kendisine verildiğinde de takmıştı.

TİTANİC’TEKİ SENARYO HATASI

Titanic'in 46. dakikasında Rose, Jack tarafından kurtarıldıktan sonra odasında biraz sakin bir zaman geçiriyor. Cal, Rose'u ziyaret ediyor ve nişanlısının "melankolisinin" kaynağını açıklanamayacak biçimde anlamamış görünüyor. Yine de beraberinde bir hediyeyle geliyor: Daha önce XVI. Henry'ye ait 55 karatlık bir elmas olan Le Coeur de la Mer ile. Rose, Cal'in boynuna "Okyanusun Kalbini" takması ve aynadaki yüzüne sevgiyle bakmasından sonra, "Bu çok büyük" diyor.

Titanic Famous FIctional Necklace

Yüzüklerin Efendisi serisini seviyorsanız bu filmleri mutlaka izlemelisinizYüzüklerin Efendisi serisini seviyorsanız bu filmleri mutlaka izlemelisiniz

Önemli olan, bu anın Rose'un Jack'le gerçekleştirdiği resim seansıyla aynı günde değil, en az bir gün önce gerçekleşmesi. Bu yüzden bazıları Rose'un kolyeyi "sadece bir kez taktığı" iddiasını senaryo hatası olarak yorumluyor. Ancak, mücevheri Rose'un boynuna Cal'ın takması sebebiyle, gerçekten "takmadığını" öne sürmek mümkün. Rose kendi zihninde, ertesi gün Jack'e modellik yapana kadar Le Coeur de la Mer'i takma yönünde aktif bir tercih yapmamıştı.

Efsanesi buraya kadarmış! Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, Titanic’i solladıEfsanesi buraya kadarmış!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Fenomenler zıvanadan çıktı! Yufkayla yaptıkları mide bulandırdı Fenomenler zıvanadan çıktı! Yufkayla yaptıkları mide bulandırdı
Aralarında +18 film de var! Aralarında +18 film de var!
Margot Robbie, 'Barbie' oluyorMargot Robbie, 'Barbie' oluyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Yıllar önce ölen kör kahinin 2021 kehanetleri ortaya çıktı!

Yıllar önce ölen kör kahinin 2021 kehanetleri ortaya çıktı!

Yüzüklerin Efendisi'ni sevdiyseniz bunları mutlaka izlemelisiniz

Yüzüklerin Efendisi'ni sevdiyseniz bunları mutlaka izlemelisiniz

Margot Robbie, 'Barbie' oluyor

Margot Robbie, 'Barbie' oluyor

Koronavirüs'ün uğramadığı yerler!

Koronavirüs'ün uğramadığı yerler!

İlginizi Çekebilir

Sızan görüntüler olay yaratmıştı... Herkes aynı çağrıyı yapıyor

Sızan görüntüler olay yaratmıştı... Herkes aynı çağrıyı yapıyor

21 Aralık nar kırma geleneği nedir?

21 Aralık nar kırma geleneği nedir?

Kraliyet ailesinin birbirinden ilginç kuralları!

Kraliyet ailesinin birbirinden ilginç kuralları!

Telefona cevap verince büyük ikramiyeyi kaçırdı

Telefona cevap verince büyük ikramiyeyi kaçırdı

İddialı filmlerin kadını yine zor bir filme soyundu

İddialı filmlerin kadını yine zor bir filme soyundu

Kimse onunla çalışmak istemiyor! Jennifer Lopez’in karanlık yüzü

Kimse onunla çalışmak istemiyor! Jennifer Lopez’in karanlık yüzü

Diğer Haberler

Az farkla Eltilerin Savaşı... İşte 2020 yılında en çok izlenen filmler

2020 yılında en çok izlenen filmler

Sony’den büyük bombardıman! PlayStation oyunlarından 10 farklı dizi ve film projesi geliyor

Sony’den büyük bombardıman!

Altın Küre, aralarında +18 filmin de olduğu bazı yapım ve oyuncular hakkında yeni kararlar aldı

Aralarında +18 film de var!

Adı Oscar’la anılan Daniel Kaluuya'nın son filmi Judas and the Black Messiah nihayet görücüye çıkıyor

Bu filmle Oscar'ı garantiledi!

Charlize Theron’un tahtını almıştı! Anya Taylor-Joy'lu yeni Mad Max filminden gelişmeler var

Charlize Theron’un tahtını almıştı!

Koskoca Braveheart ne hale geldi! Birileri onu durdursun

Koskoca Braveheart ne hale geldi! Birileri onu durdursun

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.