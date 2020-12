Efsanesi buraya kadarmış! Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, Titanic’i solladı

Son dönemin en sevilen anime serisi Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba geçtiğimiz ekim ayında yayımlanan Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba The Movie: Mugen Train isimli film ile yeni bir rekora imza attı. Film Japonya tarihinde James Cameron’ın meşhur Titanic filmini geride bırakarak en çok hasılat yapan 2. film olmayı başardı.

Titanic filmi zamanında 26.2 milyar yen hasılat yapmıştı. Mugen Train ise 45 günde 20 milyonun üzerinde bilet satarak 27.512.483.050 milyar yen hasılat elde etti.

LİDER DEĞİŞMEDİ: SPİRİTED AWAY

Öte yandan film henüz ünlü meşhur Miyazaki filmi Spirited Away’in rekoruna ulaşmış değil. Spirited Away 30.8 milyar hasılat ile zirvedeki yerini korumaya devam ediyor.

Bununla birlikte Mugen Train Japonya’da açılış haftasında en iyi açılış yapan film olarak tarihe geçti. İlk üç günde 4.6 milyar yen hasılat yapan film pek çok yabancı filmi böylece geride bırakmış oldu.