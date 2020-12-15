Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Efsanesi buraya kadarmış! Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, Titanic’i solladı

Efsanesi buraya kadarmış! Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, Titanic’i solladı

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 15.12.2020 08:19 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Efsanesi buraya kadarmış! Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, Titanic’i solladı

Son dönemin sevilen anime serisinin film versiyonu Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba filmi Japonya’da Titanic’i geçti. Anime yapım böylece Japonya’nın en çok hasılat yapan ikinci filmi oldu.

Son dönemin en sevilen anime serisi Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba geçtiğimiz ekim ayında yayımlanan Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba The Movie: Mugen Train isimli film ile yeni bir rekora imza attı. Film Japonya tarihinde James Cameron’ın meşhur Titanic filmini geride bırakarak en çok hasılat yapan 2. film olmayı başardı.

demon-slayer-titanic

Titanic filmi zamanında 26.2 milyar yen hasılat yapmıştı. Mugen Train ise 45 günde 20 milyonun üzerinde bilet satarak 27.512.483.050 milyar yen hasılat elde etti.

LİDER DEĞİŞMEDİ: SPİRİTED AWAY

Öte yandan film henüz ünlü meşhur Miyazaki filmi Spirited Away’in rekoruna ulaşmış değil. Spirited Away 30.8 milyar hasılat ile zirvedeki yerini korumaya devam ediyor.

Bununla birlikte Mugen Train Japonya’da açılış haftasında en iyi açılış yapan film olarak tarihe geçti. İlk üç günde 4.6 milyar yen hasılat yapan film pek çok yabancı filmi böylece geride bırakmış oldu.

Ne Vizontele ne de 7. Koğuştaki Mucize... Son 20 yılın en beğenilen Türk filmini tahmin bile edemezsiniz!Ne Vizontele ne de 7. Koğuştaki Mucize... Son 20 yılın en beğenilen Türk filmini tahmin bile edemezsiniz!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Birinci derece deprem bölgesinde korkutan görüntü! Birinci derece deprem bölgesinde korkutan görüntü!
Chris Pine bir maceradan ötekine geçiyor! Chris Pine bir maceradan ötekine geçiyor!
Matrix 4’ün logosu ortaya çıktı Matrix 4’ün logosu ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Antik Roma'nın enteresan tuvalet alışkanlığı: Latrinalar

Antik Roma'nın enteresan tuvalet alışkanlığı: Latrinalar

Jennifer Lopez’in yeni partnerini görenler şaştı kaldı

Jennifer Lopez’in yeni partnerini görenler şaştı kaldı

Yurt dışında izlenme rekorları kıran 20 Türk dizisi!

Yurt dışında izlenme rekorları kıran 20 Türk dizisi!

En güzel kadınlardan biri olarak kabul ediliyor...

En güzel kadınlardan biri olarak kabul ediliyor...

İlginizi Çekebilir

Dünyanın en tehlikeli şehirleri!

Dünyanın en tehlikeli şehirleri!

En beğenilen Türk filmini tahmin bile edemezsiniz!

En beğenilen Türk filmini tahmin bile edemezsiniz!

2011’de çekildi 2020’ye damga vurdu

2011’de çekildi 2020’ye damga vurdu

Tası tarağı toplayıp gitmek isteyeceğiniz 10 yer!

Tası tarağı toplayıp gitmek isteyeceğiniz 10 yer!

Hem en sevdikleri hem de denemek istedikleri!

Hem en sevdikleri hem de denemek istedikleri!

'Vegan vibratör' şakası başına bela oldu

'Vegan vibratör' şakası başına bela oldu

Diğer Haberler

Chris Pine bir maceradan ötekine geçiyor! Dungeons and Dragons’un başrolü ona emanet

Chris Pine bir maceradan ötekine geçiyor!

Thor filminin yeni kötüsü Christian Bale’in yeni bağlantısı ortaya çıktı! Venom...

Christian Bale’in yeni bağlantısı ortaya çıktı!

Thor: Love and Thunder'da ortalık karışacak! Jaimie Alexander, Lady Sif Olarak rolünde

Thor: Love and Thunder'da ortalık karışacak!

Jennifer Lopez ile Armie Hammer’ın başrollerini paylaştığı Shotgun Wedding cephesinde yeni gelişmeler var

Jennifer Lopez’in yeni partnerini görenler şaştı kaldı

Ana De Armas, Ryan Gosling ve Chris Evans'lı The Gray Man’in kadrosuna katıldı

En güzel kadınlardan biri olarak kabul ediliyor...

Önce para israfı dedi, şimdi de felaket! George Clooney’nin Batman nefreti dinmiyor

Batman nefreti dinmiyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.