MAGAZİN

Boyunu geçti

MAGAZİN HABERLERİ  | 31.10.2018 14:52 | Son Güncelleme

Turkcell Platinum İstanbul Night Flight konserler serisi önceki akşam Mor ve Ötesi ile kapanışı yaptı.

Konsere Mehmet Aslantuğ eşi Arzum Onan ve oğulları Can Aslantuğ da katıldı.

Boyunu geçti

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Orçun Orçunsel yönetimindeki senfoni orkestrası eşliğinde sahneye çıkan Mor ve Ötesi sevilen şarkılarını söyledi.
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Organizasyonda Mehmet Aslantuğ da Nazım Hikmet’in Kuvayi Milliye Destanı’ndan bölümler seslendirdi. Mert-İdil Fırat, Melisa Sözen gibi ünlü isimler de konseri izledi.
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Melisa Sözen
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Hatice Aslan
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Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan'ın 18 yaşındaki oğulları Can'ın anne ve babasının boyunu geçtiği dikkat çekti.
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Mert-İdil Fırat
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Anahtar Kelimeler:
arzum onan mesmet aslantuğ oğulları

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