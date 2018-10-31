Konsere Mehmet Aslantuğ eşi Arzum Onan ve oğulları Can Aslantuğ da katıldı.
Boyunu geçti
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Orçun Orçunsel yönetimindeki senfoni orkestrası eşliğinde sahneye çıkan Mor ve Ötesi sevilen şarkılarını söyledi.
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Organizasyonda Mehmet Aslantuğ da Nazım Hikmet’in Kuvayi Milliye Destanı’ndan bölümler seslendirdi. Mert-İdil Fırat, Melisa Sözen gibi ünlü isimler de konseri izledi.
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Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan'ın 18 yaşındaki oğulları Can'ın anne ve babasının boyunu geçtiği dikkat çekti.
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