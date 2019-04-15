Bozcaada Caz Festivali 2019 programı açıklandı!

Cazın ustalarını dinlediğimiz, 9/8’lik müziklerle göbek attığımız, genç yetenekler keşfettiğimiz, farklı disiplinlerden müzisyenleri aynı sahnede gördüğümüz ve festival özel projelerini ilk kez izlediğimiz Bozcaada Caz Festivali 2019 programını açıkladı.

Deniz, doğa ve müziğe ayrılmış bir hafta sonu geçirmek isteyenlerin rotası haline gelen Bozcaada Caz Festivali 2019 programında;

Londra’dan çıkan en heyecan verici yeteneklerden biri olarak görülen davulcu ‘Yussef Dayes’, müziğin en saf halini icra etmeyi hedefleyen isimleri bir araya getiren ‘Erkan Oğur Anatolian Blues Project’, caz ve hiphop’ı kendine özgü tarzda harmanlayan Berlin’in dinamik ismi ‘Bobby Rausch ft. Giw’, Türk müziğinin fark yaratan isimlerinden Birsen Tezer, Tuluğ Tırpan, Eylem Pelit ve Volkan Öktem’in projesi ‘Pow Trio’ ve çok daha fazla ismi ağırlayacak.

İçeriğin gücüne inanan programı ile pek çok sanatçıyı seyirciyle buluşturan festival bu yıl üçüncü kez 19-20-21 Temmuz 2019 tarihlerinde Kendine Has ve Volkswagen’in katkılarıyla, 3dots, allaturca ve Pavli Bozcaada işbirliği ile gerçekleşecek.