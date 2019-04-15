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Bozcaada Caz Festivali 2019 programı açıklandı!

zeynep.ok zeynep.ok
KÜLTÜR SANAT  | 15.04.2019 15:46 | Son Güncelleme

Bozcaada Caz Festivali, 2019 programını Salon İKSV ev sahipliğinde gerçekleşen ilk İstanbul buluşması ile açıkladı. İşte Bozcaada Caz Festivali programı...

Bozcaada Caz Festivali 2019 programı açıklandı!

Cazın ustalarını dinlediğimiz, 9/8’lik müziklerle göbek attığımız, genç yetenekler keşfettiğimiz, farklı disiplinlerden müzisyenleri aynı sahnede gördüğümüz ve festival özel projelerini ilk kez izlediğimiz Bozcaada Caz Festivali 2019 programını açıkladı.

Deniz, doğa ve müziğe ayrılmış bir hafta sonu geçirmek isteyenlerin rotası haline gelen Bozcaada Caz Festivali 2019 programında;

Londra’dan çıkan en heyecan verici yeteneklerden biri olarak görülen davulcu ‘Yussef Dayes’, müziğin en saf halini icra etmeyi hedefleyen isimleri bir araya getiren ‘Erkan Oğur Anatolian Blues Project’, caz ve hiphop’ı kendine özgü tarzda harmanlayan Berlin’in dinamik ismi ‘Bobby Rausch ft. Giw’, Türk müziğinin fark yaratan isimlerinden Birsen Tezer, Tuluğ Tırpan, Eylem Pelit ve Volkan Öktem’in projesi ‘Pow Trio’ ve çok daha fazla ismi ağırlayacak.

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İçeriğin gücüne inanan programı ile pek çok sanatçıyı seyirciyle buluşturan festival bu yıl üçüncü kez 19-20-21 Temmuz 2019 tarihlerinde Kendine Has ve Volkswagen’in katkılarıyla, 3dots, allaturca ve Pavli Bozcaada işbirliği ile gerçekleşecek.

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Bozcaada’nın farklı noktalarında sürpriz konserler, gastronomi etkinlikleri, çocuk atölyeleri , beden odaklı atölyeler, Bozcaada keşif rotaları, tadım etkinlikleri gibi müzik dışı disiplinlerden oluşan programı ve sosyal içerikli projeleriyle festival, bu yıl da enerjisini tüm Bozcaada'ya yayacak.

Bozcaada Caz Festivali 2019 Programı

19 Temmuz Cuma

Birsen Tezer

Bobby Rausch ft. Giw

POW Trio (Tuluğ Tırpan, Eylem Pelit, Volkan Öktem)

The Kites

Orkun Bozdemir (Dj Set)

20 Temmuz Cumartesi

Bidar

Bozcaada Ensemble

Emir Ersoy “RocKuba”

Yussef Dayes

Hemi (DJ Set)

21 Temmuz Pazar

Barış Demirel - Barıştık Mı

Erkan Oğur Anatolian Blues Project

Pol Belardi's Urban 5

Selin Sümbültepe

Yaprak Melike (Dj Set)


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Anahtar Kelimeler:
Bozcaada Caz Festivali Bozcaada Caz Festivali2019

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