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Bozcaada'da 23 Nisan yoğunluğu!

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 22.04.2019 14:37 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Kuzey Ege Denizi’ndeki turizm cenneti Bozcaada, turizm sezonuna hızlı başladı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın salı gününe denk gelmesiyle araya pazartesiyi de dahil ederek 4 günlük tatil imkanı yaratanlar, Bozcaada’ya akın etti. Cumartesi günü başlayan adadaki yoğunluğun yarın da devam etmesi bekleniyor.

Bozcaada'da 23 Nisan yoğunluğu!

Bozcaada, yakınlığı nedeniyle özellikle İstanbulluların kısa tatillerde tercih ettiği mekanların başında geliyor. Salı gününün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle tatil olması, bugünü de hafta sonuyla birleştirip Ramazan ayı öncesi 4 günlük tatil oluşturanlar, Cumartesi gününden itibaren Bozcaada’ya akın etti. Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesindeki iskeleden hareket eden feribot ile Bozcaada’ya giden tatilciler, yaşanan yoğunluk nedeniyle sırada uzun süre beklemek zorunda kaldı. Tatilciler, Gestaş firması yetkililerinin yaşanan yoğunluk nedeniyle daha fazla sayıda feribot çalıştırarak önlem alması gerektiğini vurguladı. Gestaş ise, yoğunluk nedeniyle Geyikli-Bozcaada hattında feribotları saatsiz olarak çalıştırmaya başladı.

Bozcaada turizminde 23 Nisan bereketi

Bozcaada’ya ulaşan tatilciler, gündüz Ada sokaklarında gezdiler, çay bahçelerinde ve koylarda vakit geçirdiler. Akşamüzeri ise Polente burnunda gün batımını izlemeyi tercih ettiler. Akşam ise havanın serin ve rüzgarlı olmasına rağmen eski Rum mahallesindeki restoranlarda yemek yediler.

Bozcaada turizminde 23 Nisan bereketi

Yaşanan yoğunlukla birlikte Adalı turizmcilerin yüzü güldü. Turizmciler, 4 günlük kısa tatil ve yaşanan yoğunluk ile birlikte sezonu da açmış oldu. Turizmciler, Bozcaada’ya ilginin her zamanki gibi fazla olduğunu, Mayıs ayından itibaren de özellikle hafta sonları yoğunluğun yaşanacağını tahmin ediyor. 18 Mayıs'ta düzenlenecek olan Adidas Bozcaada Yarı Maratonu ve 9 günlük Ramazan Bayramı tatili için şimdiden rezervasyonlara başlandı.

Bozcaada turizminde 23 Nisan bereketi

Restoran işletmecisi Uğur Mutay, "23 Nisan tatiliyle birlikte sezonu açtık. Beklenen bir ilgi vardı. Ancak daha fazlası oldu. Ramazan Bayramı tatilinde daha kalabalık bekliyoruz" dedi.

Bozcaada Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı (BOZTİD) Ülke Diler, 23 Nisan tatili için hazırdık. Boyamızı badanamızı yaptık ve sezonu açtık. Biz turizmciler olarak hazırdık ama keşke tüm kurumlar hazır olsaydı. Ulaşımta ufak tekef sıkıntılarımız oldu. Gestaş küçük bir tek gemiyle çalıştı. Bu nedenle mağdur olan turistler oldu. Ama güzel bir 23 Nisan geçiriyoruz. Ramazan Bayramı tatili daha kalabalık olacak. İnşallah o zamana kadar herkes hazır olur. Sezon başları böyle küçük aksaklıklar oluyor. Bu sefer Gestaş da hazır olur ve ulaşımda bir sıkıntı yaşanmaz" dedi.

Bozcaada turizminde 23 Nisan bereketi

Otel ve kafe işletmecisi Burak Aktan ise, 23 Nisan haftasının yoğun geçtiğini ve bu kadar turist beklemediklerini belirterek, "Bu yoğunluğu bizle birlikte Gestaş da beklemiyordu. Misafirler feribot sırası bekledi. Ancak önlemler alınacaktır. Adamızda yeni mekanlar açıldı. Biz otel işletmecisiyiz. Özellikle bayram ve bayram sonrası için yoğun rezervasyonlarımız var" dedi.(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bozcaada Çanakkale 23 Nisan

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