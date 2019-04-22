Bozcaada'da 23 Nisan yoğunluğu!

Bozcaada’ya ulaşan tatilciler, gündüz Ada sokaklarında gezdiler, çay bahçelerinde ve koylarda vakit geçirdiler. Akşamüzeri ise Polente burnunda gün batımını izlemeyi tercih ettiler. Akşam ise havanın serin ve rüzgarlı olmasına rağmen eski Rum mahallesindeki restoranlarda yemek yediler.

Bozcaada, yakınlığı nedeniyle özellikle İstanbulluların kısa tatillerde tercih ettiği mekanların başında geliyor. Salı gününün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle tatil olması, bugünü de hafta sonuyla birleştirip Ramazan ayı öncesi 4 günlük tatil oluşturanlar, Cumartesi gününden itibaren Bozcaada’ya akın etti. Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesindeki iskeleden hareket eden feribot ile Bozcaada’ya giden tatilciler, yaşanan yoğunluk nedeniyle sırada uzun süre beklemek zorunda kaldı. Tatilciler, Gestaş firması yetkililerinin yaşanan yoğunluk nedeniyle daha fazla sayıda feribot çalıştırarak önlem alması gerektiğini vurguladı. Gestaş ise, yoğunluk nedeniyle Geyikli-Bozcaada hattında feribotları saatsiz olarak çalıştırmaya başladı.

Yaşanan yoğunlukla birlikte Adalı turizmcilerin yüzü güldü. Turizmciler, 4 günlük kısa tatil ve yaşanan yoğunluk ile birlikte sezonu da açmış oldu. Turizmciler, Bozcaada’ya ilginin her zamanki gibi fazla olduğunu, Mayıs ayından itibaren de özellikle hafta sonları yoğunluğun yaşanacağını tahmin ediyor. 18 Mayıs'ta düzenlenecek olan Adidas Bozcaada Yarı Maratonu ve 9 günlük Ramazan Bayramı tatili için şimdiden rezervasyonlara başlandı.

Restoran işletmecisi Uğur Mutay, "23 Nisan tatiliyle birlikte sezonu açtık. Beklenen bir ilgi vardı. Ancak daha fazlası oldu. Ramazan Bayramı tatilinde daha kalabalık bekliyoruz" dedi.

Bozcaada Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı (BOZTİD) Ülke Diler, 23 Nisan tatili için hazırdık. Boyamızı badanamızı yaptık ve sezonu açtık. Biz turizmciler olarak hazırdık ama keşke tüm kurumlar hazır olsaydı. Ulaşımta ufak tekef sıkıntılarımız oldu. Gestaş küçük bir tek gemiyle çalıştı. Bu nedenle mağdur olan turistler oldu. Ama güzel bir 23 Nisan geçiriyoruz. Ramazan Bayramı tatili daha kalabalık olacak. İnşallah o zamana kadar herkes hazır olur. Sezon başları böyle küçük aksaklıklar oluyor. Bu sefer Gestaş da hazır olur ve ulaşımda bir sıkıntı yaşanmaz" dedi.