Bozcaada nerede? Gezilecek yerler nelerdir, gün batımı nerede izlenir?

Türkiye'nin az sayıdaki adalarından biri olan Bozcaada, eski adı ile Tenedos, yüzyıllardır farklı uygarlıklara ev sahipliği yapmış görkemli geçmişi, kendine has mimarisi, benzersiz deniz lezzetleri ve dokunulmamış plajlarıyla tam bir tatil cenneti sayılıyor. Bu yüzden adanın konumundan gezilecek yerlerine, plajlarından konaklama imkanlarına kadar her şeyi merak ediliyor. Peki, Bozcaada nerede, adada konaklama imkanları neler? İşte Bozcaada ile ilgili bilmeniz gerekenler... Bozcaada Nerede? Çanakkale'nin 12 ilçesinden biri olan Bozcaada, şehir merkezinin güney batısında yer almakla beraber Ezine ilçesinin kıyı kesimi sayılan Geyikli'nin tam karşısında konumlanıyor. Ülkemizde köyü bulunmayan tek ilçe olarak da bilinen adaya Çanakkale merkez ve Geyikli iskelelerinden kalkan feribotlarla ulaşılabiliyor. Şehrin merkezinden kalkan feribotlar, genellikle yaz aylarında hizmet vermekle beraber yalnızca araçsız yolcuları taşıyor. Bu yüzden aracınızla Bozcaada'ya geçmek isterseniz öncelikle Geyikli iskelesine gitmeniz gerekiyor.

Bozcaada Gezilecek Yerler Sosyal medyada sık sık paylaşıldığı için adanın gezilecek yerleriyle ilgili en çok merak edilen soruların başında "Bozcaada duvar resmi nerede?" ve "Bozcaada gün batımı nerede izlenir?" soruları geliyor. Oldukça küçük bir yüz ölçümüne sahip olan adaya aracınızla gitmeseniz dahi adanın merkezinden kalkan dolmuşlarla kısa sürede muhteşem gün batımını izleyebileceğiniz Batı Burnu'na ulaşabiliyorsunuz. Meşhur Polente Feneri ve rüzgar gülleri de yine bu alanda bulunuyor. Adanın bir diğer simgesi olan "Göz Kırpan Kız" grafitisi ise Meryem Ana Kilisesi ile aynı sokakta yer alıyordu. Ancak bu ünlü duvar resmi, yaratıcısı ressam Cemil Onay tarafından tamamen beyaza boyandı. Sebebinin ise yoğun ziyaretçi sonucunda adanın yozlaşması olduğu düşünülüyor. Türk ve Rum mahallesi olmak üzere ikiye ayrılan ada merkezinde Meryem Ana Kilisesi dışında Bozcaada Kalesi de en popüler yerlerden birini oluşturuyor. Bozcaada Müzesi de yine adanın ziyaret edilmesi gereken noktaları arasında önemli bir yer tutuyor. Feribot doğrudan adanın merkezine yanaştığı için birçok yeri yürüyerek keşfedebiliyorsunuz. Yalnızca Batı Burnu ve plajlar için bir araca ihtiyaç duyuyorsunuz. Bu yerlerin birçoğuna da adanın merkezinden hareket eden minibüsler gidiyor. Ayrıca Bozcaada'da merkez dışında farklı bir toplu yaşam alanı bulunmuyor.