Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli

ÇANAKKALE (AA) - Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hattında yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri, bölgede beklenen fırtına nedeniyle iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım A.Ş'den yapılan açıklamaya göre, Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 07.00 ve 10.00, Geyikli'den Bozcaada'ya saat 08.00 ve 11.00, Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 05.00 seferleri fırtına uyarısı nedeniyle gerçekleştirilmeyecek.
Öte yandan bu akşam Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 22.00'da yapılması planlanan sefer de aynı nedenle iptal edildi.
Diğer güzergahlarda ise ulaşım normal seyrinde olacak.
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