Bozkır Arslanı Celaleddin oyuncusu Hasan Fehmi Gökdeniz kimdir, nereli, kaç yaşında?

Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinin oyuncu kadrosunun açıklanmasının ardından dizinin karakterleri merak konusu oldu. İzleyici karşısına çıkmaya hazırlanan dizi araştırılıyor. İşte Hasan Fehmi Gökdeniz'in biyografisi...
Hasan Fehmi Gökdeniz, 25 Ekim 1967 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Oyunculuk bölümünden mezun olmuştur. 2007 yılında İstanbul 'da, Tanya Aksu Gökdeniz ile birlikte Devri Âlem Oyuncularını kurmuştur.
Zalim
Asmalı Konak
Şefkat Tepe
Büyük Buluşma
Beşinci Boyut
Yunus Emre
Diriliş Ertuğrul
Yahşi Batı
Renklerde Kaybolan Hayatlar
Okuyucu Yorumları 0 yorum