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Bozkır Arslanı Celaleddin oyuncusu Hasan Fehmi Gökdeniz kimdir, nereli, kaç yaşında?

20.05.2021 12:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atv ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan Bozkır Arslanı Celaleddin oyuncu kadrosu açıklandı. Peki Hasan Fehmi Gökdeniz kimdir, nereli, kaç yaşında? Detaylar haberimizde..

Bozkır Arslanı Celaleddin oyuncusu Hasan Fehmi Gökdeniz kimdir, nereli, kaç yaşında?

Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinin oyuncu kadrosunun açıklanmasının ardından dizinin karakterleri merak konusu oldu. İzleyici karşısına çıkmaya hazırlanan dizi araştırılıyor. İşte Hasan Fehmi Gökdeniz'in biyografisi...

HASAN FEHMİ GÖKDENİZ KİMDİR?

Hasan Fehmi Gökdeniz, 25 Ekim 1967 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Oyunculuk bölümünden mezun olmuştur. 2007 yılında İstanbul 'da, Tanya Aksu Gökdeniz ile birlikte Devri Âlem Oyuncularını kurmuştur.

Bozkır Arslanı Celaleddin oyuncusu Hasan Fehmi Gökdeniz kimdir, nereli, kaç yaşında?

HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE ROL ALDI?

Zalim
Asmalı Konak
Şefkat Tepe
Büyük Buluşma
Beşinci Boyut
Yunus Emre
Diriliş Ertuğrul
Yahşi Batı
Renklerde Kaybolan Hayatlar

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