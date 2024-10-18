Bozkır'ın ateşli güzeli Yüsra Geyik payetli elbisesiyle galaya damga vurdu! Derin dekoltesi hiç beğenilmedi

Arka Sokaklar dizisinden sonra rol aldığı Aile dizisinde Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ ile birlikte oynayan Yüsra Geyik son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri.

Bozkır'daki cesur sahneleri ve Taş Kağıt Makas'taki iddialı sahneleriyle adından söz ettiren Yüsra Geyik, şimdilerde de başrolünde Kerem Bürsin'in yer aldığı Mavi Mağara filmi ile izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Filmin galasına süper mini kırmızı ve payetli elbisesi ile katılan Yüsra Geyik kombinini büyük küpeleri ve siyah ayakkabılarıyla tamamladı.

YORUM YAĞDI

Ünlü ismin derin göğüs dekoltesi hiç beğenilmedi. Yüsra Geyik'in cesur tarzına; 'tam olmamış', 'bu defa hiç olmamış', 'dekoltesi fazla', 'duruşu ne değişik' gibi yorumlar yapıldı.