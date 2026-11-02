Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Bozkırın ortasındaki saklı cennette sonbahar güzelliği

Sivas'ta Şuğul Kanyonu'ndaki sonbahar güzelliği, görenleri mest etti.

Bozkırın ortasındaki saklı cennette sonbahar güzelliği

Gürün ilçesinde eşsiz güzelliği ile adeta saklı kalmış Şuğul Kanyonu, her mevsim ziyaretçilerini ağırlıyor. Yaz aylarında serinleten kanyon, kışın ise boyu 5 metreye ulaşan buz sarkıtları ile biliniyor.

Bozkırın ortasındaki saklı cennette sonbahar güzelliği 1

7'den 70'e herkesin ilgisini çeken kanyon, sonbahar ile birlikte eşsiz güzelliğe büründü. Farklı doğal yapısı ile dikkatleri üzerine çeken kanyon yüksek kayalıkların arasından akan berrak suyuyla doğa sevenleri adeta mest ederken içerisindeki ağaçlar; sarı, yeşil ve kahverenginin tonlarına büründü.

Bozkırın ortasındaki saklı cennette sonbahar güzelliği 2

Sivas Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından görüntülenen Şuğul Kanyonu'ndaki sonbahar güzelliği, görenleri mest etti.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Her adımda para istiyorlar: TikTok'ta yeni slime rezilliği! Her adımda para istiyorlar: TikTok'ta yeni slime rezilliği!
Her eksikliğin ilacı vitamin kutusu değil!Her eksikliğin ilacı vitamin kutusu değil!

Anahtar Kelimeler:
Sivas
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Özel uçak yerleşim bölgesine düştü, çok sayıda ölü var! 600 kişi tahliye edildi: Trump detayı

Özel uçak yerleşim bölgesine düştü, çok sayıda ölü var! 600 kişi tahliye edildi: Trump detayı

"19 yeni il" listesi ilk kez paylaşıldı

"19 yeni il" listesi ilk kez paylaşıldı

Jorge Jesus'tan F.Bahçe'ye tavsiye: "Onda gençliğimi görüyorum!"

Jorge Jesus'tan F.Bahçe'ye tavsiye: "Onda gençliğimi görüyorum!"

Pınar Altuğ'u öpmedi! Sahnede ilginç anlar...

Pınar Altuğ'u öpmedi! Sahnede ilginç anlar...

Trafik cezası, pasaport, MTV, yurt dışı telefon kaydı... Cep yakacak zam yolda!

Trafik cezası, pasaport, MTV, yurt dışı telefon kaydı... Cep yakacak zam yolda!

İsa Karakaş EYT'yi kaçıranlar için yeni kanun teklifinin detaylarını açıkladı

İsa Karakaş EYT'yi kaçıranlar için yeni kanun teklifinin detaylarını açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.