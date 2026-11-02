Bozkırın ortasındaki saklı cennette sonbahar güzelliği

Gürün ilçesinde eşsiz güzelliği ile adeta saklı kalmış Şuğul Kanyonu, her mevsim ziyaretçilerini ağırlıyor. Yaz aylarında serinleten kanyon, kışın ise boyu 5 metreye ulaşan buz sarkıtları ile biliniyor.

7'den 70'e herkesin ilgisini çeken kanyon, sonbahar ile birlikte eşsiz güzelliğe büründü. Farklı doğal yapısı ile dikkatleri üzerine çeken kanyon yüksek kayalıkların arasından akan berrak suyuyla doğa sevenleri adeta mest ederken içerisindeki ağaçlar; sarı, yeşil ve kahverenginin tonlarına büründü.

Sivas Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından görüntülenen Şuğul Kanyonu'ndaki sonbahar güzelliği, görenleri mest etti.

Kaynak: İHA | Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır