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Ağrıları şiddetlenince ortaya çıktı! 3 yıl boyunca karnında taşımış: Tamamen taşlaşmış

Üç yıldır karın ağrısı ve ağırlık hissi yaşayan 42 yaşındaki kadın, hastaneye başvurduğunda hayatının şokunu yaşadı. Yapılan incelemelerde ortaya çıkan gerçek doktorları da şaşırttı. Kadının yıllardır farkında olmadan taşıdığı şey herkesi hayrete düşürdü.

Ağrıları şiddetlenince ortaya çıktı! 3 yıl boyunca karnında taşımış: Tamamen taşlaşmış
Çiğdem Berfin Sevinç

Afrika'da yaşayan 42 yaşındaki bir kadın, üç yıldır devam eden karın ağrısı ve karnında hissettiği ağırlık nedeniyle hastaneye başvurdu. Kadının geçmişte hamilelik belirtileri yaşadığı ancak bir süre sonra bebeğin hareketlerini hissetmemeye başladığı ortaya çıktı. Yapılan incelemelerde ise kadının karnında yıllardır taşlaşmış bir fetüs taşıdığı belirlendi.

Ağrıları şiddetlenince ortaya çıktı! 3 yıl boyunca karnında taşımış: Tamamen taşlaşmış 1

KARNINDAKİ AĞIRLIK HİSSİ GİDEREK ARTTI

Üç yıldır hafif ancak aralıklarla tekrarlayan karın ağrısı yaşayan kadın, özellikle alt karın bölgesinde rahatsızlık hissettiğini söyledi. Son aylarda karnındaki ağırlık hissinin arttığını belirten kadının, bunun dışında belirgin bir şikâyeti bulunmuyordu.

Ağrıları şiddetlenince ortaya çıktı! 3 yıl boyunca karnında taşımış: Tamamen taşlaşmış 2

ÜÇ YIL ÖNCE HAMİLELİK BELİRTİLERİ YAŞAMIŞ

Doktorların yaptığı incelemede kadının üç yıl önce hamilelik belirtileri yaşadığı öğrenildi. Karnının zamanla büyüdüğünü ve bebeğin hareketlerini hissettiğini anlatan kadın, bir süre sonra hareketlerin kesildiğini, ardından karnının küçülmeye başladığını söyledi.

Kadının bu süreçte herhangi bir sağlık kuruluşuna başvurmadığı ortaya çıktı.

Ağrıları şiddetlenince ortaya çıktı! 3 yıl boyunca karnında taşımış: Tamamen taşlaşmış 3

TOMOGRAFİ GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Doktorların muayenesinde kadının karnında sert ve neredeyse hiç hareket etmeyen bir kitle tespit edildi. Yapılan gebelik testi negatif çıkarken, ultrason incelemesinde rahmin boş olduğu ve karın boşluğunda kireçlenmiş bir kitle bulunduğu görüldü.

Bilgisayarlı tomografi incelemesinde ise yaklaşık 18'e 13 santimetre büyüklüğündeki kitlenin içinde kafatası, omurga, kaburgalar ve uzun kemikler gibi fetüse ait yapılar belirlendi.

Ağrıları şiddetlenince ortaya çıktı! 3 yıl boyunca karnında taşımış: Tamamen taşlaşmış 4

Kadına, fetüsün karın içinde kireçlenerek taşlaşmasıyla ortaya çıkan litopedion teşhisi konuldu. Taşlaşmış fetüs, ameliyatla çıkarıldı.

ALTI AY BOYUNCA TAKİP EDİLDİ

Ameliyatın ardından kısa sürede taburcu edilen kadının, sonraki altı ay boyunca yapılan kontrollerinde karın ağrısının tekrarlamadığı bildirildi.

Ağrıları şiddetlenince ortaya çıktı! 3 yıl boyunca karnında taşımış: Tamamen taşlaşmış 5

DÜNYADA YAKLAŞIK 340 VAKA KAYDEDİLDİ

Doktorlar, litopedionun oldukça nadir görülen bir durum olduğuna dikkat çekti. Son dört yüzyılda tıp literatürüne yaklaşık 340 vaka kaydedildiği, bilinen ilk belgelenmiş vakanın ise 1582 yılına dayandığı belirtildi.

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karın ağrısı bebek anne taş
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