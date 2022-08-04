Bozuk eş anlamlısı nedir? Bozuk kelimesinin eş anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanım

Sözcük anlamına göre bozuk; çalışmayan, işe yaramayan her şeyi karşılar. Atasözlerinde, deyimlerde ve günlük kullanım dilinde yer alır. Başına ya da sonuna gelen kelimelerle birleşerek farklı yeni anlamlar üretir. Asıl veya mecaz anlamlarıyla sıfat olarak kullanılır.

Bozuk eş anlamlısı nedir?

Bozuk kelimesinin eş anlamlısı olan kelimelerin başında çalışmayan gelir. Bir nesnenin artık işlevini göremediği zamanlarda kullanılır. Yiyecek ya da içeceklerin tüketilmeyecek hale gelmeleri durumunda da bozuk ifadesi karşılar.

Türk Dil Kurumu'nda farklı tanımları vardır. Biri isim, diğerleri sıfattır. Asıl ve mecaz anlamlarına göre tanımlar şunlardır:

Bozulmuş olan (sıfat),

Görevini yapamaz duruma gelmiş olan organ vb. (sıfat)

Madeni para (isim)

Kötümser, gergin, karışık, huzursuz, kızgın sıkıntılı (Sıfat, mecaz)

Bir cümlede, atasözünde ya da deyimde bozuk kelimesi kullanılabilir. Ancak bu kelimenin hangi anlamının söylenmek istediği cümlenin bütününe bakarak bulunabilir. Bazı atasözü, deyim ve cümleler şunlardır:

Bozuk atmak, bozuk çalmak, bozuk plak gibi olmak, birine bozulmak.

Başıbozuk, sütü bozuk, dili bozuk, çiçek bozuğu, bozuk düzen, ayarı bozuk.

Bu aralar çok gergin olduğun yüzünden anlaşılıyor.

Yüzü o kadar asıktı ki hepimiz gerildik.

Bozuk kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler hangileridir?

Bozuk kelimesinin eş anlamı olan kelimeler arasında şu sözcükler vardır:

Kokmuş, sıkıntılı, madeni, kızgın, kötümser, karışık, huzursuz, gergin, işlevsiz, kırık. Bu sözcükler bozuk yerine kullanılabilir.

Bozuk kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Hiç olmazsa birkaç kuruş bozuk ver! (Memduh Şevket Esendal)

Ağzındaki birkaç bozuk dişten şüphe ettim. (Reşat Nuri Güntekin)

Daracık ve bozuk kaldırımlardan çamurlu sular akıyordu. (Tarık Buğra)

Bozgun sırasında Ankara'da meclisin havası pek bozuktu. (Falih Rıfkı Atay)

Süleyman'ı adada yüzü o kadar bozuk ve korkunç buldu ki. (Halide Edip Adıvar)



