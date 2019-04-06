Bozulan çamaşır makinesini açtı! Bakın içinden ne çıktı

Çamaşır makinesi bozulduğunda ilk önce gider borusuna bakılır. Sutyen teli, cepte unutulan bozuk paralar hatta çoğu zaman kulak pipeti bile boru kapağını açtığınız an göreceğiniz bazı şeylerdir.

Fakat şimdiki hikaye bambaşka. Çamaşır makinesi bozulan ve kocasıyla tamir etmesi için uzun süre mücadele veren Cathy Hinz, BoredPanda sitesine bu fotoğrafı paylaştı.

Kaybolan çoraplarının çifti resmen çamaşır makinesinin giderinde sıkışıp kalmıştı. Arızanın asıl sebebi bu olmasa da Cathy Hinz’in eşi çamaşır makinesini tamir ederken bu görüntü karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

“Çoraplar, iç çamaşırları, kredi kartı ve dahası. Su pompasının ucundaki kapağı çıkarınca pompadan bozuk paralar da çıktı. Çamaşır yıkarken sık sık kıyafetleriniz kayboluyorsa, çamaşır makinenizin alt kısmına bakmanızda fayda var” şeklinde yorum yapan Cathy, eşinin şoke olmuş surat ifadesini hiçbir zaman unutmayacağını söyledi.

Cathy son olarak, “Ne söylesem bilmiyorum. 25 yıldır çamaşır makinesini kullanıyorum. Daha önce böyle bir şey görmemiştim” dedi.

