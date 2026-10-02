Sonbaharın en trend 10 pedikür modeli belli oldu. Güzellik merkezlerinde bu sezon en çok bu renkler isteniyor.

1. HAYVAN DESENİ

Hayvan desenleri bu sonbaharda daha küçük ve sade bir yorumla karşımıza çıkıyor. Sıcak karamel veya nude bir zemin üzerine uygulanan leopar desenleri, tüm tırnaklar yerine yalnızca bir ya da iki parmakta tercih ediliyor.

Desenin sınırlı kullanılması, görünümü daha zarif ve günlük kullanıma uygun hale getiriyor.

2. BOZ KAHVERENGİ

Gri ve bej arasında kalan, hafif mürdüm alt tonuna sahip taupe (boz kahverengi), sonbaharın en sade renklerinden biri olarak öne çıkıyor.

Neredeyse her kıyafetle uyum sağlayan bu ton, abartılı bir görünüm istemeyenlerin tercihleri arasında yer alıyor. Farklı ışıklarda da zarif görünen renk, zamansız bir alternatif sunuyor.

3. LAVANTA GRİSİ

Lavanta ile gri arasında kalan soğuk ve pudralı ton, sonbaharın dikkat çeken seçeneklerinden biri.

Uzaktan neredeyse nötr görünen renk, yakından bakıldığında kendini belli eden morumsu alt tonuyla daha farklı bir görünüm yaratıyor. Şeffaf jel uygulamasında oldukça doğal, iki kat uygulandığında ise daha belirgin bir sonuç veriyor.

4. YANIK TURUNCU

Sonbaharın karakteristik renklerinden biri olan yanık turuncu, terakota ile pas rengi arasında yer alıyor.

Nude tonlardan daha dikkat çekici ancak yaz renkleri kadar canlı olmayan bu renk, pediküre sıcaklık katıyor. Özellikle parlak jel uygulamasıyla sezonun öne çıkan seçenekleri arasında bulunuyor.

5. KOYU MAVİ-KIRMIZI

Şarap tonlarıyla klasik kırmızı arasında kalan koyu mavi-kırmızı, daha soğuk ve gizemli bir görünüm sunuyor.

Kapalı ortamlarda neredeyse siyaha yakın görünen renk, güneş ışığında ise kırmızı ve mavi alt tonlarını ortaya çıkarıyor. Parlak jel görünümüyle daha sofistike bir sonuç elde edilebiliyor.

6. SICAK KARAMEL

Klasik nude tonunun daha sıcak ve altın yansımalar taşıyan versiyonu olan sıcak karamel, sonbaharın en kullanışlı renklerinden biri.

Her cilt tonuna uyum sağlayabilen renk, hem şeffaf ve hafif bir uygulamayla hem de iki kat opak şekilde kullanılabiliyor. Altın takılarla da kolayca kombinlenebiliyor.

7. SOFT PEMBE FRENCH

Klasik French pedikür, bu sezon daha yumuşak bir görünüm kazanıyor. Keskin beyaz uçlar yerine sütlü ve şeffaf bir bazın üzerine çok ince pembe bir çizgi uygulanıyor.

Ortaya çıkan görünüm son derece doğal, temiz ve zarif. Küçük bir değişiklikle klasik French stilini güncel hale getiriyor.

8. PARLAK AMETİST

Yoğun mor rengin şeffaf ve yarı saydam bir jel formunda uygulanmasıyla ortaya çıkan ametist jelly görünümü, sezonun daha iddialı seçeneklerinden.

Işığın tırnaktan geçmesine izin veren bu uygulama, klasik opak ojeden farklı olarak daha derin ve boyutlu bir görünüm oluşturuyor. Parlak bitişiyle dikkat çekiyor.

9. ZEYTİN YEŞİLİ

Sonbaharın en popüler renklerinden biri haline gelen zeytin yeşili, artık nötr renkler arasında da değerlendiriliyor.

Canlı ve parlak yeşil yerine daha dumanlı ve koyu bir ton tercih ediliyor. Krem, çikolata kahvesi, siyah ve sonbahar tonlarındaki ekoselerle kolayca uyum sağlayan zeytin yeşili, farklı bir pedikür isteyenler için öne çıkıyor.

10. SOFT MERCAN

Yazdan sonbahara geçiş yapmak isteyen ancak koyu renklere henüz hazır olmayanlar için soft mercan iyi bir alternatif oluşturuyor.

Sıcaklığını koruyan ancak canlılığını yumuşatan bu ton, sonbahar pedikürüne uyum sağlarken yaz havasından tamamen kopmak istemeyenlere hitap ediyor. Kolay kombinlenmesi ve farklı cilt tonlarıyla uyum sağlaması da rengin öne çıkan özellikleri arasında.