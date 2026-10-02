OpenAI üç çalışanını kovdu! Peki neden?

BBC'ye konuşan ismi paylaşılmayan OpenAI sözcüsü, kurumun işten çıkardığı kişilerle ilgili açıklamada bulundu.

"GÜVENİ ZEDELEDİLER"

Açıklamada, "Soruşturmamız, bu kişilerin hassas bilgileri şirketin belirlenmiş prosedürlerinin dışında hatalı kullandığını, politikalarımızı ihlal ettiğini ve çalışmalarımız için gerekli olan güveni zedelediğini doğruladı." ifadesine yer verildi.

"Hassas şirket bilgilerine erişim ve bunları kullanma konusundaki politikaları ihlal ettikleri için 3 kişinin işten çıkarıldığı" belirtilen açıklamada, işlerine son verilen bu kişilerle ilgili başka bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: AA | Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır