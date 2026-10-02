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OpenAI üç çalışanını kovdu! Peki neden?

OpenAI’ın, yapay zeka modellerini analiz eden başka bir kuruluşa ilişkin çalışmalar da dahil olmak üzere "hassas bilgileri hatalı kullandıkları" gerekçesiyle 3 çalışanının işine son verdiği bildirildi. Konuyla ilgili açıklama geldi.

OpenAI üç çalışanını kovdu! Peki neden?

BBC'ye konuşan ismi paylaşılmayan OpenAI sözcüsü, kurumun işten çıkardığı kişilerle ilgili açıklamada bulundu.

"GÜVENİ ZEDELEDİLER"

Açıklamada, "Soruşturmamız, bu kişilerin hassas bilgileri şirketin belirlenmiş prosedürlerinin dışında hatalı kullandığını, politikalarımızı ihlal ettiğini ve çalışmalarımız için gerekli olan güveni zedelediğini doğruladı." ifadesine yer verildi.

OpenAI üç çalışanını kovdu! Peki neden? 1

"Hassas şirket bilgilerine erişim ve bunları kullanma konusundaki politikaları ihlal ettikleri için 3 kişinin işten çıkarıldığı" belirtilen açıklamada, işlerine son verilen bu kişilerle ilgili başka bilgi paylaşılmadı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yapay zeka OpenAI
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