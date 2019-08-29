Brad Pitt 76. Venedik Film Festivali'ne katıldı

Açılış töreni dün akşam gerçekleşen 76. Venedik Film Festivali'ne ünlüler akını başladı. Yakışıklı aktör Brad Pitt, son filmi uzay draması Ad Astra’nın (Yıldızlara Doğru) galasına katılmak için Venedik’e giriş yaptı.

Hollywood'un ünlü ismi Brad Pitt, İtalya'nın Venedik kentinde kalacağı otele tekneyle geldi. Gazetecilerin ve hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan 55 yaşındaki aktör, selam verip kısa süre fotoğraflarının çekilmesine izin verdi.

Brad Pitt, Tommy Lee Jones, Ruth Negga, Liv Tyler ve Donald Sutherland ile birlikte rol aldığı Ad Astra’da astronot Roy McBride'ı canlandırıyor. Filmde, 20 yıl önce uzayda hayat aramak için çıktığı görevde kaybolan babasını galakside aramaya başlayan Roy, kayıp babasını bulmak ve gezegenimizdeki hayatı tehdit eden bir gizemi çözmek için güneş sisteminin dışına yolculuk ediyor.

AD ASTRA'NIN FRAGMANI



