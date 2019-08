Yıldızlara Doğru (Ad Astra) filminden Türkçe afiş yayınlandı

Two Lovers, The Immigrant ve The Lost City of Z gibi filmlerle tanınan James Gray’in yönetmen koltuğuna oturduğu bilimkurgu yapımı Yıldızlara Doğru (Ad Astra) filminden Türkçe afiş sinemaseverlerin beğenisine sunuldu. Uzun süredir merakla beklenen bilim kurgu filminin başrollerinde ise son olarak geçtiğimiz hafta vizyona giren Bir Zamanlar... Hollywood'da filmiyle karşımıza çıkan Brad Pitt'in yanı sıra usta oyuncular Tommy Lee Jones, Donald Sutherland, Liv Tyler, Ruth Negga ve John Ortiz yer alıyor.

20 yıl önce uzayda hayat aramak için çıktığı görevde kaybolan babasını galakside aramaya başlayan Roy, kayıp babasını bulmak ve gezegenimizdeki hayatı tehdit eden bir gizemi çözmek için güneş sisteminin dışına yolculuk ediyor. Roy'un bu yolculuğu, insanın varlığının doğasına ve kozmostaki yerimize meydan okuyan sırları ortaya çıkarıyor.

Yıldızlara Doğru (Ad Astra), Venedik Film Festivali'nde 29 Ağustos'ta izleyiciler ve eleştirmenlerin karşısına çıkacakken, ülkemizdeki vizyon tarihi 20 Eylül.