Mynet Trend

Yıldızlara Doğru (Ad Astra) filminden Türkçe afiş yayınlandı

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 28.08.2019 15:10 | Son Güncelleme

Brad Pitt’li Yıldızlara Doğru (Ad Astra) filminden Türkçe afiş yayınlandı.

Yıldızlara Doğru (Ad Astra) filminden Türkçe afiş yayınlandı

Two Lovers, The Immigrant ve The Lost City of Z gibi filmlerle tanınan James Gray’in yönetmen koltuğuna oturduğu bilimkurgu yapımı Yıldızlara Doğru (Ad Astra) filminden Türkçe afiş sinemaseverlerin beğenisine sunuldu. Uzun süredir merakla beklenen bilim kurgu filminin başrollerinde ise son olarak geçtiğimiz hafta vizyona giren Bir Zamanlar... Hollywood'da filmiyle karşımıza çıkan Brad Pitt'in yanı sıra usta oyuncular Tommy Lee Jones, Donald Sutherland, Liv Tyler, Ruth Negga ve John Ortiz yer alıyor.

5315242.jpg-r_1920_1080-f_jpg-q_x-xxyxx

20 yıl önce uzayda hayat aramak için çıktığı görevde kaybolan babasını galakside aramaya başlayan Roy, kayıp babasını bulmak ve gezegenimizdeki hayatı tehdit eden bir gizemi çözmek için güneş sisteminin dışına yolculuk ediyor. Roy'un bu yolculuğu, insanın varlığının doğasına ve kozmostaki yerimize meydan okuyan sırları ortaya çıkarıyor.

Yıldızlara Doğru (Ad Astra), Venedik Film Festivali'nde 29 Ağustos'ta izleyiciler ve eleştirmenlerin karşısına çıkacakken, ülkemizdeki vizyon tarihi 20 Eylül.

Caretta carettalar, turistlerle yüzdü Caretta carettalar, turistlerle yüzdü
'Cinayet Süsü'nün afışi görücüye çıktı'Cinayet Süsü'nün afışi görücüye çıktı
Malefiz: Kötülüğün Gücü’nde tarafını seç!Malefiz: Kötülüğün Gücü’nde tarafını seç!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ad Astra Yıldızlara Doğru Brad Pitt

En Çok Okunan Trend Haberler

G.Saray'dan transfer bombası!

G.Saray'dan transfer bombası!

Bağırsaklarından çıkan doktorları bile şoke etti!

Bağırsaklarından çıkan doktorları bile şoke etti!

Şort tartışması büyüyor! Sert cevap...

Şort tartışması büyüyor! Sert cevap...

Hastalar beklerken o alışveriş sitelerini gezdi!

Hastalar beklerken o alışveriş sitelerini gezdi!

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Çocuk dizisinden ilk fragman yayınlandı!

Çocuk dizisinden ilk fragman yayınlandı!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

İşte Seda Sayan'lı Yemekteyiz yarışması!

İşte Seda Sayan'lı Yemekteyiz yarışması!

Erkenci Kuş'ta final öncesi sürpriz gelişme!

Erkenci Kuş'ta final öncesi sürpriz gelişme!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Cinayet Süsü'nün afışi görücüye çıktı

'Cinayet Süsü'nün afışi görücüye çıktı

"Malefiz: Kötülüğün Gücü" yeni posteriyle göz dolduruyor

Malefiz: Kötülüğün Gücü’nde tarafını seç!

Eva Longoria yönetmenliğe soyundu

Oyunculuktan sonra şimdi de... Güzel yıldız işleri büyütüyor

Bond'un Ay aracı satışa çıkıyor

Beklentiler 3.6 milyon... Bond'un Ay aracı satışa çıkıyor

Hareket Sekiz güldürme konusunda çok iddialı

Hareket Sekiz güldürme konusunda çok iddialı

Michelle Obama'yı canlandıracak isim belli oldu

ABD Başkanlarının eşlerinin hayatı bu diziyle ekrana taşınacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.