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  4. Brad Pitt ile film çekme hayalleri suya düşen kadın yıkıldı! Sosyal medyadaki hayran sayfasında tanıştılar, gerçeği fark ettiğinde iş işten geçmişti

Brad Pitt ile film çekme hayalleri suya düşen kadın yıkıldı! Sosyal medyadaki hayran sayfasında tanıştılar, gerçeği fark ettiğinde iş işten geçmişti

30.06.2023 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hayranı olduğu dünyaca ünlü ABD'li oyuncu Brad Pitt ile internette tanışmanın heyecanına kapılan İspanyol kadın, aralarındaki muhabbet ilerledikçe iletişim kurduğu kişiyle duygusal bağ kurdu. Kendini Brad Pitt olarak tanıtan kişi, İspanya'ya gelip birlikte film çekme vaadiyle kadının gönlünü kazanmayı başardı. Bu sırada kırmızı halıdan montajlı fotoğraflar göndermeyi de ihmal etmedi. Kadın gerçeğin ayırdığına vardığında ise iş işten geçmiş, dudak uçuklatan miktarda parasını çoktan kaptırmıştı.

Brad Pitt ile film çekme hayalleri suya düşen kadın yıkıldı! Sosyal medyadaki hayran sayfasında tanıştılar, gerçeği fark ettiğinde iş işten geçmişti

İspanya'nın Granada kentinde yaşayan kadın, Brad Pitt sandığı kişinin dolandırıcı olduğunu anlayınca suç duyurusunda bulundu. Gerçeği fark edene kadar geçen süreçte ise 170 bin avrosunu kaptırdı.

SOSYAL MEDYADAKİ HAYRAN SAYFASINDA TANIŞTILAR

Orta yaşlarda olduğu belirtilen söz konusu kadının avukatı Antonio Estella Aroza, İspanyol basınına yaptığı açıklamada, müvekkilinin 2022 yılı başlarında bir sosyal medya sitesindeki "Brad Pitt Fans Club" hesabı aracılığıyla tanıştığı bir kişi tarafından dolandırıldığını söyledi.

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GÖNLÜNE GİRİP GÜVENİNİ KAZANDI

Avukat Aroza, kendisini Brad Pitt olarak tanıtan ve ünlü aktöre fiziksel olarak benzediği iddia edilen kişinin, internetteki yazışmalar aracılığıyla İspanyol kadın ile duygusal bir bağ kurduğunu ve onun güvenini kazandığını aktardı.

"BİRLİKTE FİLM ÇEKERİZ"

Aroza, İspanya'ya gelerek birlikte film çekme vaadinde bulunan sahte Brad Pitt'in bunun hemen arkasından bazı giderleri karşılamak için banka havalesi yoluyla farklı meblağlarda para talep etmeye başladığını ifade etti.

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KIRMIZI HALIDA MONTAJLI FOTOĞRAFLARA 170 BİN AVRO PARA KAPTIRDI

Film veya festival galalarında kırmızı halıda çekilmiş foto montajlı fotoğraflar gönderen sahte Brad Pitt'in bu zamana kadar müvekkilinden 170 bin avro para aldığını kaydeden İspanyol avukat, söz konusu kişi hakkında dolandırıcılık, kimlik hırsızlığı ve para aklama suçlarından şikayette bulunduklarını açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
İspanya Brad Pitt dolandırıcı

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