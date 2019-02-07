Brad Pitt’li World War Z 2’nin devam filmi gelemiyor

Brad Pitt’in başrplde olduğu ve bilimkurgu severlerin heyecanla beklediği proje yapımcı şirket Paramount Stüdyoları tarafından rafa kaldırıldı. World War Z’nin devam filminin iptal edilme nedeni olarak iki yeni Mission Impossible çekilmesi ve bütçenin tamamen bu filmlere aktarılmak istenmesi olarak açıklandı.

190 milyon dolarlık bir bütçeyle çekilen ilk film, dünya çapında 540 milyon dolar gişe hasılatı elde etmişti. Uzun süredir kulislerde konuşulan devam filmiyle ilgili son olarak çekileceği kararının haberi gelmişti. 2019 Haziran’ında çekimlerinin başlanması beklenen World War Z 2'yle ilgili Paramount Stüdyoları iptal kararı verdi.

İkinci filmin yönetmen koltuğuna David Fincher oturacakken ilk filmin yönetmen koltuğunda Marc Forster bulunuyordu. Senaryosunda ise Drew Godard imzası bulunuyordu. Ayrıca World War Z'nin kadrosunda Brad Pitt'in yanı sıra Mireille Enos, Elyes Gabel, Mireille Enos, Daniella Kertesz, James Badge Dale, Matthew Fox, David Morse gibi isimler yer alıyordu.



