Serinin yeni üyesi: Huawei Pura 90 Plus tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri

Huawei, Pura 90 serisini yeni bir modelle genişletti. Çin'de tanıtılan Huawei Pura 90 Plus, serideki Pura 90 ile Pura 90 Pro modelleri arasında konumlanıyor. Cihaz, Kirin 9025 işlemcisi ve f/1.4 ile f/4.0 arasında değişken diyafram açıklığı sunan 1 inç tipi ana kamera sensörüyle dikkat çekiyor.

HUAWEI PURA 90 PLUS'IN KAMERA ÖZELLİKLERİ

Huawei Pura 90 Plus'ın arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde, 1 inç tipi sensöre sahip bir ana kamera bulunuyor. Değişken diyafram açıklığı sunan bu kameraya, 4 kata kadar optik yakınlaştırma yapabilen 48 megapiksellik telefoto kamera eşlik ediyor.

Telefoto kamera, f/2.1 diyafram açıklığına sahip ve makro çekimler için de kullanılabiliyor. Arka kamera sistemini ise 13 mm eşdeğer odak uzaklığına sahip 40 megapiksellik ultra geniş açılı kamera tamamlıyor.

Tasarım tarafında Pura 90 Plus, Pura 80 Pro'nun yuvarlatılmış çerçevesini Pura 90 serisinin diğer modellerinde görülen daha dikkat çekici renk seçenekleriyle birleştiriyor. Telefon Sunset Purple, Dawn Gold, Snow White ve Obsidian Black olmak üzere dört farklı renkte sunuluyor.

KIRIN 9025 İŞLEMCİ VE 120HZ OLED EKRAN

Huawei Pura 90 Plus, 6,8 inç büyüklüğünde LTPO OLED ekranla geliyor. 2.848 × 1.276 piksel çözünürlüğe sahip ekran, 1Hz ile 120Hz arasında değişken yenileme hızını destekliyor. İkinci nesil Kunlun Glass ile korunan ekranın delikli bölümünde ise 13 megapiksellik ön kamera yer alıyor.

Telefonun işlemcisi Kirin 9025, Pura 80 serisinde kullanılan Kirin 9020'nin yeniden geliştirilmiş bir versiyonu olarak öne çıkıyor. Yeni işlemcinin Kirin 9020'ye kıyasla yüzde 20 performans artışı sunduğu iddia ediliyor.

Cihazda 12 GB RAM bulunurken depolama seçenekleri 256 GB, 512 GB ve 1 TB olarak sıralanıyor.

Yazılım tarafında Huawei'nin Celia sesli asistanını da içeren HarmonyOS 7 işletim sistemi kullanılıyor. Telefon ayrıca IP68 ve IP69 koruma derecelerine ve uydu bağlantısı desteğine sahip.

Huawei Pura 90 Plus'ın 5.700 mAh kapasiteli bataryası, 100W kablolu ve 80W kablosuz hızlı şarjı destekliyor.

HUAWEI PURA 90 PLUS FİYATI VE SATIŞ TARİHİ

Huawei Pura 90 Plus'ın Çin'deki başlangıç fiyatı, 256 GB depolama alanına sahip model için 5.499 yuan (825 dolar) olarak açıklandı. Modelin 1 TB depolama kapasitesine sahip versiyonu ise 6.999 yuan (1.050 dolar) fiyat etiketi taşıyor.

Huawei Pura 90 Plus'ın Çin'deki genel satışları 31 Ekim'de başlayacak.

Kaynak: GSMArena