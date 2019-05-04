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Brad Pitt'li 'Yıldızlara Doğru' ertelendi

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SİNEMA TV  | 04.05.2019 15:08 | Son Güncelleme

Hollywood’un en yetenekli isimlerinden biri olarak görülen Oscar ve Altın Küre ödüllü Brad Pitt’in başrolünü üstlendiği bilim kurgu ve gizem filmi Yıldızlara Doğru'nun vizyon tarihi ertelendi. 24 Mayıs tarihinde gösterime girmesi beklenen film vizyon takviminden kaldırıldı. Merakla beklenen filmin yılın sonlarına doğru vizyona girmesi bekleniyor.

Brad Pitt'li 'Yıldızlara Doğru' ertelendi

Filmde başrol isme Oscar ödüllü usta oyuncu Tommy Lee Jones, 2017 yılında “Loving” ile ilk Oscar adaylığını elde eden Ruth Negga, iki kez Altın Küre’ye layık görülen Donald Sutherland, Jamie Kennedy, John Ortiz ve “Frontier” dizisinden Greg Bryk gibi isimler eşlik ediyor. Filmin yönetmenliğini ise son olarak “Kayıp Şehir Z” ile karşımıza çıkan James Gray üstleniyor.

Hikaye detayları henüz tam olarak belli olmayan “Yıldızlara Doğru”, kayıp babasını (Tommy Lee Jones) bulabilmek ve gezegenimizi tehdit eden gizemi açığa çıkarmak için güneş sistemimizin en uzak köşelerine yolculuk eden astronot Roy McBride’a (Brad Pitt) odaklanıyor. Yolculuk, insan varoluşunun doğasına ve evrendeki yerimize meydan okuyan sırların açığa çıkmasını sağlıyor.

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