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Brad Pitt ve Jennifer Aniston yeniden birlikte mi?

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 08.05.2019 13:37 | Son Güncelleme

Brad Pitt, eski eşi Jennifer Aniston ile yeniden aşk yaşamaya başladığı iddialarına yanıt verdi.

Brad Pitt ve Jennifer Aniston yeniden birlikte mi?

Brad Pitt, şubat ayında, eski eşi Jennifer Aniston’un 50’nci yaş günü partisine katılmıştı. Bu partiden sonra eski evli çiftin yeniden ilişki yaşamaya başladığı söylentileri yayıldı.

Geçtiğimiz günlerde bir paparazzi, Brad Pitt’e, “Herkes merak ediyor, sen ve Jennifer yeniden birlikte misiniz?” diye sordu. Pitt’in yanıtı ise, “Aman Tanrım. Pekala, iyi günler” şeklinde oldu. Pitt, yanıtıyla iddiaları ciddiye almadığını gösterdi.

Pitt ile Aniston 2000 ile 2005 yılları arasında evliydi.

Pitt ile Angelina Jolie arasında, 2005 yılında başrolleri paylaştıkları Mr. and Mrs. Smith filminde yakınlaşma olmuş, hatta bu ilişkinin Pitt ile Aniston’un boşanmasına yol açtığı iddia edilmişti. Pitt, aldatma iddialarını yalanlamıştı.

2005 yılında birlikte olmaya başlayan Pitt ile Jolie, 2012’de nişanlanmış, 2014’te Fransa’da evlenmişti.

İki yıl evli kalan altı çocuklu çift, 2016 yılında ayrılmaya karar vermişti. Çiftin boşanma davası halen sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Jennifer Aniston Brad Pitt

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