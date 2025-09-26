Braga, Avrupa Ligi'ne zaferle başladı: Feyenoord'u tek golle devirdi!

Fran Navarro'nun Golüyle Sporting de Braga, Feyenoord Karşısında Kritik Bir Galibiyet Elde Etti

Sporting de Braga, UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan dolu bir başlangıç yaptı. Portekiz temsilcisi, sahası Pedreira'da Hollanda devi Feyenoord'u konuk etti. Maç boyunca üstün bir oyun sergileyen Braga, 79. dakikada İspanyol forveti Fran Navarro'nun golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

FRAN NAVARRO'DAN GELDİ GOL!

Karşılaşma, her iki takımın da kontrollü oyunu tercih etmesiyle başladı. Braga, özellikle orta sahada topa daha fazla sahip olurken, Feyenoord ise hızlı hücumlarla gol aradı. İlk yarıda gol sesi çıkmazken, ikinci yarıda Braga baskısını artırdı. Teknik direktörün yaptığı değişikliklerle hücum hattını güçlendiren Portekiz ekibi, aradığı golü 79. dakikada buldu. Sağ kanattan gelişen atakta ceza sahası içinde topla buluşan Fran Navarro, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

Golden sonra Feyenoord, beraberlik için yüklense de Braga savunması başarılı bir şekilde direndi ve maçı 1-0 kazanmayı başardı. Bu galibiyet, Braga'ya Avrupa Ligi'nde önemli bir avantaj sağlarken, takımın moralini de yükseltti. Üç maçlık galibiyet hasretine son veren Braga, grupta ilk sekiz içinde yer alarak doğrudan son 16'ya kalma veya 9 ila 24. sıralar arasında yer alarak play-off oynama şansını elde etme yolunda önemli bir adım attı. Karşılaşmayı Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı Pedro Proença da tribünden takip etti. Proença'nın maça olan ilgisi, Avrupa Ligi'nin Portekiz futbolu için önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Sporting de Braga'nın Feyenoord galibiyeti, takımın Avrupa Ligi'ndeki iddiasını perçinledi. Fran Navarro'nun kritik golü, Braga'yı grupta önemli bir avantaja taşırken, takımın geleceği için umut verdi. Braga, bu galibiyetle taraftarlarını sevindirirken, Avrupa arenasında adından söz ettirmeye devam edeceğini gösterdi.