SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Uefa Avrupa Ligi

Braga, Avrupa Ligi'ne zaferle başladı: Feyenoord'u tek golle devirdi!

Sporting de Braga, UEFA Avrupa Ligi'ne evinde Feyenoord'u 1-0 mağlup ederek başladı. Fran Navarro'nun 79. dakikadaki golü, Braga'ya üç puanı getirdi.

Braga, Avrupa Ligi'ne zaferle başladı: Feyenoord'u tek golle devirdi!

Fran Navarro'nun Golüyle Sporting de Braga, Feyenoord Karşısında Kritik Bir Galibiyet Elde Etti

İlginizi Çekebilir

Genk'ten İskoçya deplasmanında kritik galibiyet!

Genk'ten İskoçya deplasmanında kritik galibiyet!

 Lyon, Utrecht Deplasmanında Tek Golle Güldü!

Lyon, Utrecht Deplasmanında Tek Golle Güldü!

 UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin maçında kıran kırana mücadele!

UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin maçında kıran kırana mücadele!

 Avrupa Ligi'nde sıra dışı gece! Kaleci Nübel'den skora katkı...

Avrupa Ligi'nde sıra dışı gece! Kaleci Nübel'den skora katkı...

 Porto'dan son dakika golü! Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı...

Porto'dan son dakika golü! Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı...

Sporting de Braga, UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan dolu bir başlangıç yaptı. Portekiz temsilcisi, sahası Pedreira'da Hollanda devi Feyenoord'u konuk etti. Maç boyunca üstün bir oyun sergileyen Braga, 79. dakikada İspanyol forveti Fran Navarro'nun golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

FRAN NAVARRO'DAN GELDİ GOL!

Braga, Avrupa Ligi ne zaferle başladı: Feyenoord u tek golle devirdi! 1

Karşılaşma, her iki takımın da kontrollü oyunu tercih etmesiyle başladı. Braga, özellikle orta sahada topa daha fazla sahip olurken, Feyenoord ise hızlı hücumlarla gol aradı. İlk yarıda gol sesi çıkmazken, ikinci yarıda Braga baskısını artırdı. Teknik direktörün yaptığı değişikliklerle hücum hattını güçlendiren Portekiz ekibi, aradığı golü 79. dakikada buldu. Sağ kanattan gelişen atakta ceza sahası içinde topla buluşan Fran Navarro, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

Golden sonra Feyenoord, beraberlik için yüklense de Braga savunması başarılı bir şekilde direndi ve maçı 1-0 kazanmayı başardı. Bu galibiyet, Braga'ya Avrupa Ligi'nde önemli bir avantaj sağlarken, takımın moralini de yükseltti. Üç maçlık galibiyet hasretine son veren Braga, grupta ilk sekiz içinde yer alarak doğrudan son 16'ya kalma veya 9 ila 24. sıralar arasında yer alarak play-off oynama şansını elde etme yolunda önemli bir adım attı. Karşılaşmayı Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı Pedro Proença da tribünden takip etti. Proença'nın maça olan ilgisi, Avrupa Ligi'nin Portekiz futbolu için önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Braga, Avrupa Ligi ne zaferle başladı: Feyenoord u tek golle devirdi! 2

Sporting de Braga'nın Feyenoord galibiyeti, takımın Avrupa Ligi'ndeki iddiasını perçinledi. Fran Navarro'nun kritik golü, Braga'yı grupta önemli bir avantaja taşırken, takımın geleceği için umut verdi. Braga, bu galibiyetle taraftarlarını sevindirirken, Avrupa arenasında adından söz ettirmeye devam edeceğini gösterdi.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hacıosmanoğlu'ndan İsrail mektubu! Sert ifadeler...Hacıosmanoğlu'ndan İsrail mektubu! Sert ifadeler...
Leroy Sane'den Galatasaray'a 1.5 milyon euro!Leroy Sane'den Galatasaray'a 1.5 milyon euro!
Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Ligi Feyenoord braga
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.