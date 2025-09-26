Genk, Avrupa Ligi'nde Rangers deplasmanında kritik galibiyetle moral buldu!

Belçika ekibi Genk, Avrupa Ligi serüvenine İskoçya'da Rangers'ı 1-0 mağlup ederek başladı. Ligdeki kötü gidişata rağmen alınan bu galibiyet, takım üzerinde büyük bir rahatlama yarattı.

Racing Genk, UEFA Avrupa Ligi'ne deplasmanda Rangers karşısında aldığı 1-0'lık galibiyetle başladı. İskoçya deplasmanında alınan bu kritik zafer, Belçika ekibinin moralini yükseltti. Maçın 41. dakikasında Mohamed Diomande'nin kırmızı kart görmesiyle Rangers 10 kişi kalırken, Genk bu avantajı iyi değerlendirdi. 55. dakikada Oh Hyeon-gyu'nun attığı golle öne geçen Genk, kalan dakikalarda skoru koruyarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

LİG'DE FARKLI AVRUPA'DA FARKLI GENK!

Belçika Ligi'nde sezona kötü bir başlangıç yapan Genk, 8 maçta sadece 8 puan toplayabilmişti. Bu durum, teknik direktör Thorsten Fink ve oyuncular üzerinde büyük bir baskı yaratmıştı. Eski futbolcular Steven Defour ve Bob Peeters, Genk'in sorunlarına dikkat çekerek, takımın daha iyi organize olması gerektiğini vurguladılar. Defour, özellikle orta saha ve hücum hattı arasındaki bağlantının kopukluğuna işaret ederken, Peeters ise savunmadaki hataların takımın genel performansını olumsuz etkilediğini belirtti.

Rangers karşısında alınan galibiyet, Genk için adeta bir ilaç oldu. Teknik direktör Fink, maç sonrası yaptığı açıklamada, oyuncularının gösterdiği mücadeleden memnun olduğunu ve bu galibiyetin takımın özgüvenini artıracağını söyledi. Fink, ayrıca, Avrupa Ligi'nde gruplarından çıkmak için ellerinden geleni yapacaklarını ve her maça aynı ciddiyetle çıkacaklarını ifade etti.

Genk'in Avrupa Ligi'ndeki yolculuğu, Belçika futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Takımın, ligdeki kötü gidişatı unutturarak Avrupa'da başarılı bir performans sergilemesi bekleniyor. Genk'in gruptaki diğer rakipleriyle oynayacağı maçlar, takımın geleceği açısından büyük önem taşıyor. Bu galibiyet sonrası taraftarlar, takımın artık çıkışa geçeceğine inanıyor. Play 6 kanalı, Genk'in maçını canlı yayınlayarak taraftarların takımlarını desteklemesine olanak sağladı. 700'den fazla Genk taraftarı da İskoçya'ya giderek takımlarını destekledi.

Genk'in Rangers deplasmanında aldığı galibiyet, sadece Avrupa Ligi'nde iyi bir başlangıç yapmakla kalmadı, aynı zamanda takımın moralini de önemli ölçüde düzeltti. Bu galibiyetin, Belçika Ligi'ndeki performanslarına da olumlu yansıması bekleniyor. Takımın, bu ivmeyle birlikte daha iyi sonuçlar alarak taraftarlarını mutlu etmesi hedefleniyor.