Ölüm haberi maç sırasında geldi!

Portekiz'de Braga ile Benfica arasında oynanan U19 karşılaşmasında herkesi hüzne boğan bir gelişme yaşandı.

Karşılaşmada son dakikalar oynanırken Braga U19 teknik direktörü Artur Jorge, oyuncusu David Veiga'nın anne ve babasının maçı izlemek için yola çıktıkları sırada trafik kazası geçirdiğini öğrenince gözyaşlarına boğuldu.

Jorge'nin acı haberi verdiği hakem ise maç 4-2 Benfica U19 takımının üstünlüğü ile devam ederken, karşılaşmanın bitmesine 90 saniye kala oyunu bitirdi. David Veiga'nın babasının da durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Braga takımı, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda David Veiga'ya yaşanan acı olay nedeniyle başsağlığı diledi.

