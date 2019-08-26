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Breaking Bad dönüyor! Adı belli olan filmden ilk fragman geldi

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 26.08.2019 10:06 | Son Güncelleme

Breaking Bad hayranlarının uzun zamandır beklediği filmle ilgili sevindirici gelişmeler peş peşe geldi. İşte filmden ilk fragman...

Breaking Bad dönüyor! Adı belli olan filmden ilk fragman geldi

IMDB verilerine göre tüm zamanların en çok sevilen dizileri arasında ilk 5’te yer alan Breaking Bad’in merakla beklenen filmi ile ilgili sevindirici gelişmeler peş peşe geldi. Adı El Camino: A Breaking Bad Movie olarak açıklanan filmden bir de fragman yayınlandı. Netflix üzerinden yayınlanacak olan film, Breaking Bad dizisinin sonrasında kahramanların yaşamları ele alınıyor.

El Camino: A Breaking Bad Movie, sevilen dizinin de yaratıcısı olan isim yaratıcısı Vince Gilligan tarafından yazılıp yönetildi. Diziden neredeyse altı yıl sonra ekranlarda yeniden canlanacak olan bu karakterler için Netflix “Esaretten dramatik kaçışının ardından Jesse, bir tür geleceği şekillendirmek için geçmişiyle yüzleşmek zorunda” diyor.

Netflix imzalı oprojenin ilk tanıtımında Jesse Pinkman karakterinin en yakınında bulunan isimlerden olan Skinny Pete’in sorguda yer alması dikkat çekiyor. Projenin ilk teaserında yer alan bilgilere göreyse El Camino 11 Ekim 2019 Cuma günü yayında olacak.

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breaking bad El Camino: A Breaking Bad Movie Netflix Aaron Paul

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