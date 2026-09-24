Sony’nin yeni PlayStation patenti ortaya çıktı: Kredi kartını kumandaya okutmak yetecek!

Sony, "video game controller-driven information transfer" (video oyunu kumandası üzerinden bilgi aktarımı) başlıklı bir patent başvurusunda bulundu. Patent, kumandaya NFC özelliği eklenmesini ve kullanıcıların telefonlarını ya da kredi kartlarını kumandaya dokundurarak konsola bilgi aktarabilmesini anlatıyor.

Bu özelliğin en açık kullanım alanı ödeme işlemleri olarak görünüyor. Ancak bu yöntem, kullanıcıların PlayStation hesaplarını yeni bir konsola daha kolay aktarmasını da sağlayabilir.

PATENT BAŞVURUSU BİR GARANTİ DEĞİL

Her patentte olduğu gibi, bu başvurunun da gerçek bir cihaz özelliğine dönüşeceğinin garantisi yok. Ancak böyle bir özellik hayata geçerse benzer bir uygulamanın ilk örneği olmayacak; zira günümüzde neredeyse her telefon, kartı cüzdana eklemek için dokunma ya da Bluetooth kulaklığı ayarlar menüsüne girmeden eşleştirme gibi benzer işlevlere sahip.

Kaynak: IGN