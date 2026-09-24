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Türkiye'nin en tatlı suyu! Ziyaretçi akınına uğruyor

Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü'nde yer alan 33 adadan biri olan Hacıakif Adası, doğal güzellikleri ve kendine özgü dokusuyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Türkiye'nin en tatlı suyu! Ziyaretçi akınına uğruyor

Yaklaşık 2 bin 650 dekarlık alana sahip olan ada, adını Beyşehir kent merkezindeki bir mahalleye de ismini veren Hacıakif Efendi'den alıyor. İlçe merkezinden tekneyle yaklaşık 2 saatte ulaşılabilen adaya, en yakın kıyı yerleşimlerinden Yeşildağ Mahallesi'nden ise yaklaşık 10 dakikalık tekne yolculuğuyla ulaşılabiliyor. Milli park statüsünde bulunan Hacıakif Adası, geçmiş yıllarda tarım alanı olarak da kullanılırken günümüzde ziyaret ve hayvan otlatma amacıyla değerlendiriliyor. Doğal güzellikleri, mağarası ve yüksek noktalarıyla dikkat çeken adanın tam kapasite ile turizme kazandırılması da isteniyor.

Türkiye nin en tatlı suyu! Ziyaretçi akınına uğruyor 1

MAĞARAYA VE ZİRVEYE YÜRÜDÜLER

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği bünyesinde faaliyet gösteren Beyşehir Trekking ve Doğa Yürüyüşleri Topluluğu, son etkinliğinde rotasını Hacıakif Adası'na çevirdi. Doğa tutkunları, Yeşildağ İskele Tabiat Parkı'ndan balıkçı teknelerine binerek göl üzerinden adaya ulaştı. Tekne yolculuğu renkli görüntülere sahne olurken, katılımcılar adaya ayak bastıktan sonra doğa yürüyüşüne başladı. Adanın patikalarını takip eden grup, sarkıt ve dikitleriyle dikkat çeken Hacıakif Mağarası'nı da ziyaret etti.
Mağaradaki keşfin ardından yürüyüş rotasını adanın yüksek kesimlerine çeviren doğaseverler, iki ayrı tepeye tırmanarak zirve yaptı. Zirveden Beyşehir Gölü'nün maviliği, göl üzerindeki adalar ve çevredeki dağların oluşturduğu manzara, etkinliğe katılanlara unutulmaz anlar yaşattı.

Türkiye nin en tatlı suyu! Ziyaretçi akınına uğruyor 2

"MAVİNİN VE YEŞİLİN TAM ORTASINDA"

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, etkinliğin ardından yaptığı değerlendirmede Hacıakif Adası'nda doğayla iç içe özel bir gün geçirdiklerini belirtti. Büyükkafalı, göl üzerindeki tekne yolculuğunun tatlı bir esinti ve suyun huzur veren ritmiyle başladığını, adaya ulaştıktan sonra ise keşif duygusunun öne çıktığını ifade etti. Mağara ziyaretinin ardından adanın yüksek noktalarına tırmandıklarını aktaran Büyükkafalı, zirveden izlenen göl ve dağ manzarasının tüm yorgunluğa değdiğini belirterek, doğanın içerisinde gerçekleştirilen etkinliğin katılımcıların hafızasında unutulmaz bir anı olarak yer aldığını söyledi. Doğal yapısı, mağarası, yürüyüş parkurları ve göl manzarasıyla Hacıakif Adası, Beyşehir Gölü'nde doğa turizmi açısından dikkat çeken rotalar arasında yer alıyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gölbaşı tatlı su
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