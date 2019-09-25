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Breaking Bad filmi 'El Camino'dan yeni fragman

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SİNEMA TV  | 25.09.2019 11:41 | Son Güncelleme

Breaking Bad hayranlarının uzun zamandır beklediği El Camino: A Breaking Bad Movie fragmanı nihayet gün yüzüne çıktı.

Breaking Bad filmi 'El Camino'dan yeni fragman

Çekimleri ve prodüksiyonu sır gibi saklanan Breaking Bad’in devamı niteliğindeki uzun metraj film El Camino’nun yeni fragmanı yayınlandı. Filmin yönetmen koltuğunda Vince Gilligan oturuyor.

IMDB verilerine göre tüm zamanların en çok sevilen dizileri arasında ilk 5’te yer alan Breaking Bad’in merakla beklenen filminin ilk uzun fragmanı ilk olarak pazar gecesi Emmy Töreni’nde yayınlandı. Fragman Aaron Paul’un canlandırdığı Jesse Pinkman karakterini merkezine alacak film hakkında çok fazla ipucu vermiyor.

Matt Jones’un canlandırdığı Badger kısa da olsa karşımıza çıkıyor. Ayrıca Breaking Bad ve sonrasında Better Call Saul’da da Mike Ehrmantraut karakterini canlandıran Jonathan Banks de yeni filmde rol aldığını doğruladı. Dizinin ikonik karakteri Walter White’ın El Camino’da bir şekilde görüneceği söylentileri de gündemde. Söylentiler, Walter’ın Jesse’nin halüsinasyonları olarak belirebileceği yönünde.

El Camino, 11 Ekim 2019 Cuma günü yayında olacak.

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