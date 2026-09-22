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Binlerce yılda oluştu! Sadece 2 tanesine girilebiliyor: İçinde nehir akıyor

İspanya'nın Tarragona kentinde, dağın içine uzanan sıra dışı bir yer bulunuyor. Bu yer binlerce yıl boyunca suyun kayaları şekillendirmesiyle oluşuyor ve doğal yapı aslında tek bir mağaradan oluşmuyor. Altı farklı mağaradan oluşan kompleksin yalnızca ikisi ziyaretçilere açık.

Binlerce yılda oluştu! Sadece 2 tanesine girilebiliyor: İçinde nehir akıyor
Çiğdem Berfin Sevinç

Gandesa'ya yaklaşık 20, L'Ampolla'ya ise 43 kilometre uzaklıkta bulunan Benifallet Mağaraları, Cardó-el Boix sıradağları ve Ebro Nehri çevresinde yer alıyor.

Altı farklı mağaradan oluşan kompleksin adı Coves de Benifallet. Binlerce yıl boyunca yer altına sızan su, kireç taşlarını aşındırarak galeriler, sütunlar, sarkıtlar ve dikitler oluşturdu.

Komplekste Avenc del Sitó, d'en E. Marigot, Aumediella Gran, Avenc del Catalanisme, Cova dels Dos ve Cova Meravelles olmak üzere altı farklı mağara bulunuyor.

Ancak bunların yalnızca Cova dels Dos ve Cova Meravelles bölümleri turistlerin ziyaretine açık.

Binlerce yılda oluştu! Sadece 2 tanesine girilebiliyor: İçinde nehir akıyor 1

İKİ MAĞARADA 800 METREDEN FAZLA YOLCULUK

Ziyarete açık iki mağaranın toplam uzunluğu 800 metreyi aşıyor.

Cova dels Dos, adını dışarıya açılan iki doğal girişinden alıyor. Turistik güzergahı yaklaşık 260 metre uzunluğunda olan mağarada ziyaretçiler yaklaşık 12 metrelik bir kot farkını aşarak farklı galerilerden geçiyor.

İkinci mağara olan Cova Meravelles ise yaklaşık 550 metrelik daha uzun bir rotaya sahip. İçeride çok sayıda sarkıt, dikit, taş sütun ve farklı mineral oluşumları görülebiliyor.

Binlerce yılda oluştu! Sadece 2 tanesine girilebiliyor: İçinde nehir akıyor 2

HER ŞEY SUYUN KAYALARI ŞEKİLLENDİRMESİYLE BAŞLADI

Mağaraların bugünkü görüntüsü kısa sürede oluşmadı. Yağmur suları toprağın ve atmosferin içinden geçerken karbondioksit alıyor. Hafif asidik hale gelen bu su, kireç taşını çözerek kayaların içindeki küçük çatlaklardan ilerliyor.

Su yer altındaki boşluklara ulaştığında ise koşullar değişiyor ve kalsiyum karbonat birikmeye başlıyor. Bu süreç binlerce yıl boyunca tekrarlandıkça mağaraların içindeki dikkat çekici oluşumlar ortaya çıkıyor.

SARKITLAR VE DİKİTLER BİRLEŞİNCE SÜTUN OLUŞUYOR

Tavandan aşağı doğru büyüyen oluşumlara sarkıt, zeminden yukarı doğru yükselenlere ise dikit adı veriliyor.

Zaman içerisinde bu iki yapı birleştiğinde büyük taş sütunlar meydana gelebiliyor. Bazı bölümlerde ise minerallerin birikmesiyle duvarları ve zemini kaplayan farklı kaya oluşumları ortaya çıkıyor.

Özellikle Cova Meravelles'te bu oluşumlar geniş alanlara yayılarak mağaranın içini adeta doğal bir yer altı galerisine dönüştürüyor.

Binlerce yılda oluştu! Sadece 2 tanesine girilebiliyor: İçinde nehir akıyor 3

REHBER EŞLİĞİNDE GEZİLİYOR

Ziyaretçiler mağaraları özel ekipman kullanmadan, aydınlatılmış güzergahlar üzerinden gezebiliyor. Rehberler ise mağaraların nasıl oluştuğunu ve içeride görülen doğal yapıların özelliklerini anlatıyor.

Yer altında sıcaklık da dışarıya göre daha farklı ve daha dengeli seyrediyor. Bu nedenle mağaralar özellikle yaz aylarında yüzeydeki sıcaklıktan farklı bir ortam sunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
mağara nehir
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