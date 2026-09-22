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Önce cezbediyorlar sonra öldürüyorlar! Bir şehirde hummalı çalışma: Ne sebze kalıyor ne meyve

Meyve ve sebzelerde ciddi zarara yol açan kahverengi kokarcayla mücadele Samsun genelinde sürüyor. Zararlının kışlama öncesi dönemde toplandığı alanlara yerleştirilen 26 bin 400 feromon tuzağıyla kokarcalar önce belirli noktalara çekiliyor, ardından ilaçlama yapılarak imha ediliyor.

Önce cezbediyorlar sonra öldürüyorlar! Bir şehirde hummalı çalışma: Ne sebze kalıyor ne meyve
Çiğdem Berfin Sevinç

Kahverengi kokarcayla (Halyomorpha halys) yıl boyunca sürdürülen mücadelenin en önemli dönemlerinden biri olan sonbahar-kışlama öncesi dönemde, "cezbet-öldür" yöntemi uygulanıyor. 2026 yılı mücadele programı kapsamında il genelinde ihtiyaç duyulan 26 bin 400 feromon, 900 litre Bitki Koruma Ürünü (BKÜ) ve 24 bin litre biyosidal ürün temin edilerek 17 ilçeye ulaştırıldı.

Önce cezbediyorlar sonra öldürüyorlar! Bir şehirde hummalı çalışma: Ne sebze kalıyor ne meyve 1

Terme ilçesi Sarayköy Mahallesi'ndeki bir meyve bahçesinde "cezbet-öldür" yöntemi uygulandı. Feromon tuzaklarının kontrolünün ardından açıklamalarda bulunan Samsun Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz, kahverengi kokarcayla mücadelenin il genelinde tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

Önce cezbediyorlar sonra öldürüyorlar! Bir şehirde hummalı çalışma: Ne sebze kalıyor ne meyve 2

Mücadelede entegre yöntemlerin uygulandığını belirten Yılmaz, "Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda entegre mücadele prensiplerinin tamamını uygulamak suretiyle mücadele işlemini gerçekleştiriyoruz. Entegre mücadele dediğimiz mekanik mücadele, kimyasal mücadele, biyoteknik mücadele ve biyolojik mücadele dört ana başlıktan oluşuyor. Biz bu mücadele yöntemlerinden dönemine göre en uygun olanını kullanmak suretiyle mücadele çalışmalarını gerçekleştiriyoruz" dedi.

"26 BİN FEROMON TUZAĞI FARKLI NOKTALARA ASILDI"

Kahverengi kokarcayla mücadelede en etkin döneme girildiğini ifade eden Yılmaz, zararlının bahçelerden kışlama alanlarına ve evlere doğru çekilmeye başladığını belirtti. Bu dönemde feromon tuzaklarla kokarcaların belirli noktalarda toplandığını anlatan Yılmaz, "Bu dönem onların toplanma dönemi. Feromon tuzaklar kullanmak suretiyle kahverengi kokarcaları bir noktaya topluyoruz. O noktada mekanik olarak veya kullandığımız biyosidal ilaçlarla kahverengi kokarcaları imha ediyoruz. Burada görüldüğü üzere bir tül var. Arkadaşlarımız bu tülü buraya asmış. Üzerinde feromonlar var. Bu feromonların yaydığı kokuya kahverengi kokarcalar toplanıyor.

Önce cezbediyorlar sonra öldürüyorlar! Bir şehirde hummalı çalışma: Ne sebze kalıyor ne meyve 3

Tül ilaçlanmak suretiyle önce feromon oradan alınıyor. Daha sonra tülün üzeri ilaçlanıyor ve ilaçlandıktan sonra da kokarcalar imha edilmiş oluyor" diye konuştu.
Yılmaz, il genelinde 26 bin feromon tuzağının farklı noktalara yerleştirildiğini belirterek, "İl genelinde 26 bin feromon şu an farklı noktalara asılmış durumda. Bu feromonların olduğu noktalar arkadaşlarımız tarafından takip edilmekte ve oraya feromonun etkisiyle toplanan kokarcalar imha edilmek suretiyle mücadele çalışmalarına devam edilmekte" ifadelerini kullandı.

KAHVERENGİ KOKARCAYA KARŞI "CEZBET-ÖLDÜR" YÖNTEMİ

Kahverengi kokarca erginleri, kışlama öncesi dönem olan eylül-ekim aylarında belirli noktalarda toplanma eğilimi gösteriyor. Bu dönemde toplanma feromonu içeren tuzaklar, hasat edilmiş fındık bahçelerinde veya meyvesiz konukçu bitkiler arasından seçilen uygun ağaçlara asılıyor.

Önce cezbediyorlar sonra öldürüyorlar! Bir şehirde hummalı çalışma: Ne sebze kalıyor ne meyve 4

Kokarcaların yoğunluğunun arttığı noktalardaki tuzaklar 5-7 günlük periyotlarla kontrol ediliyor. Toplanan zararlılar, kahverengi kokarcaya karşı ruhsatlı bitki koruma ürünleriyle yapılan ilaçlama sayesinde imha ediliyor. Uygulamada, "cezbet-öldür" noktalarının birbirinden bağımsız ve yeterli mesafede olmasına dikkat ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Samsun meyve böcek Sebze koku
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