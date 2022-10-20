Brezel tarifi: MasterChef Brezel nasıl yapılır? Alman simidi Brezel (Pretzel)’in yapılışı

Brezel’in nasıl yapıldığı merak ediliyor. Alman simidi brezel sevilen lezzetler arasında yer alıyor. MasterChef’in bu akşamki bölümünde yarışmacılar bu tarifi de yapmaya çalışacaklar. İşte Almanya’nın ünlü lezzetlerinden olan brezel’in yapılışı

BREZEL TARİFİ

Hamuru için gerekli malzemeler

500 gr un

1 paket yaş maya 42gr

1/2 (yarım) kahve kaşığı tuz

250 ml süt

50 gr tereyağı

Su için gerekli malzemeler

1 lt su

3 yk karbonat

Üzeri için iri tuz

ALMAN SİMİDİ BREZEL NASIL YAPILIR?

Öncelikle kabın içerisine unu alıyoruz. Unun ortasını çukur hale getirip yarım çay bardağı sütün içerisinde erittiğimiz mayayı ekliyoruz.

Kenarına da tuz ve küçük küçük kesilmiş tereyağını koyup 15 dakika bekletiyoruz.

Kalan ılık sütü de ekleyip yoğuruyoruz.

Hamuru 10 eşit bezeye ayırıp 20 dakika dinlendiriyoruz .

Dinlendikten sonra hamurlarımız ocağa bir tencereye 1 litre suyumuzu koyup kaynamaya bırakıyoruz .

Kaynadıktan sonra karbonatı da ekleyip tekrar bir taşım kaynatıyoruz . Su kaynarken biz diğer tarafta hamurlarımızı hazırlıyoruz.

Bezelerin her birini hafif unlanmış tezgahta 70 cm uzunluğunda rulo yapıyoruz.

İki ucunu birbirine iki kez sarıyoruz. Ortayı oval şekilde açık bırakarak iki ucu hamurun karşı orta kısmına çapraz gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Uçlarını açılmaması için hafifçe bastırıp yapıştırıyoruz.

Hepsi bitince hazır olan suyun içine atıp 30 saniye içinde bırakıp delikli kaşık yardımıyla suyun içinden çıkarıp yağlı kağıt serili olan fırın tepsisine yerleştiriyoruz .

Hepsi bitince ortadaki kalın olan yeri keskin bıçak ile kesik atıp üzerine de iri tuz serpip önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişiriyoruz.

