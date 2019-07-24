Brezilya Başkanı Bolsonaro’dan film ajansına tepki

Altyazı’nın aktardığı habere göre; Bolsonaro, Brezilya’nın film ve TV endüstrisine yılda 300 milyon gibi büyük bir bütçe ayıran Ancine’i, Bruna Surfistinha adlı dizisi nedeniyle “pornografiyi desteklemekle” itham etti. Dizi, Rio de Janeiro’da yaşayan genç bir tele-kızın hayatını konu alıyordu. Başbakan, devlet destekli bu kurumun desteğiyle üretilecek filmlerin “Brezilya’nın kahramanlarını ve aile değerlerini” konu alması gerektiğini söyledi. Açıklamaların ardından ilk etapta Ancine, ofislerini Brezilya film endüstrisinin de merkezi olan Rio de Janeiro’dan ülkenin başkenti Brasilia’ya taşıyacak.

Brezilya’nın aşırı sağcı başkanı Jair Bolsonaro, ülkesinin devlet destekli en büyük film ajanslarından Ancine’in belirli konuları “süzgeçten geçirerek” aktarması gerektiği yönünde açıklamalarda bulundu. Bolsonaro, devlet destekli yapımların “ülkenin kahramanlarını ve aile değerlerini” konu alması gerektiğini savunuyor. Başkan, aksi takdirde ajansı kapatmak ya da özelleştirmek zorunda kalacaklarını söyledi. Bu açıklamalar, sinema çevrelerinde Brezilya film endüstrisinin gidişatı konusunda endişelere yol açtı.

Bolsonaro’nun açıklamalarına sinema sektöründen pek çok tepki geldi. Son olarak Narcos dizisinin yapımcısı José Padilha başkanın “süzgeçten geçirmek” derken neyi kastettiğini anlamadığını söyledi ve ekledi: “Eğer burada ideolojik bir talep söz konusuysa, bu Brezilya sineması için sansüre geri dönüş demektir. Ancine’i kapatma tehdidine ise hiç şaşırmadım. Trump da bilim, çevresel konular ve küresel ısınmayla ilgili olanlardan başlayarak benzer kuruluşların çalışmalarını baltalamıştı.”

Geçtiğimiz aylarda da Bolsonaro yönetimi tarafından sık sık eleştirilen ve tehdit edilen Ancine’e yönelik bir kapatma kararı alınırsa uygulanıp uygulanamayacağı konusu ise belirsizliğini koruyor. Yargıtay yakın zamanda Bolsonaro’nun bireysel silahlanmanın kolaylaştırılması gibi kimi tartışmalı isteklerini savuşturmayı başarmıştı. Netflix’te yayınlanan Samantha dizisinin yapımcısı Felipe Braga’ya göre Bolsonaro, kongrede çoğunluğun kararıyla belirlenebilecek büyük bir anayasal değişiklik olmadan Ancine gibi bir kamu kuruluşunu kapatamaz. Braga, başkanın asıl amacının film endüstrisini destekleyen bu bu tip kuruluşları “susuz bırakmak” olduğunu ifade ediyor.



