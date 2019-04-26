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Brezilya'da 2. Türk Filmleri Festivali

aris.aras aris.aras
SİNEMA TV  | 26.04.2019 14:14 | Son Güncelleme

Brezilya'nın Sao Paulo kentinde 25 Nisan'da kapılarını açan 2. Türk Filmleri Festivali ve "Göbeklitepe: Tarihin Sıfır Noktası" fotoğraf sergisi Brezilyalı tarih ve sanatseverlerin ilgi ve beğenisi ile karşılandı.

Brezilya'da 2. Türk Filmleri Festivali

Sao Paulo Kültür ve Turizm Müşavirliği ile Brezilya Kültür Bakanlığının kuruluşu olan Cinemateca Brasileira'nın ortaklaşa düzenlediği festival yönetmenliğini Ömer Kavur'un yaptığı Anayurt Oteli filminin gösterimi ile başladı.

Cinemateca sinema salonunda gerçekleşen 2. Türk Filmleri Festivali'nde Türkiye'nin Sao Paulo Başkonsolosu Serkan Gedik ve Sao Paulo Kültür ve Turizm Müşaviri Ahmet Çanga açılış konuşması yaptı.

Film gösterimi sonrasında "Göbeklitepe, Tarihin Sıfır Noktası" fotoğraf sergisini gezen Bezilyalı sanatseverlere Türk yemeklerinin sunulduğu resepsiyon verildi.

5 Mayıs'a kadar devam edecek 2. Türk Filmleri Festivali'nde Küf, Daire, Sivas, Dolanma, Kuzu, Kalandar Soğuğu ve Sarıkamış Çocukları filmleri gösterilecek.

"SİNEMA TOPLUMLAR ARASINDAKİ TANINMAYI, BİLİNMEYİ ARTIRIYOR"

Festival açılışı sonrası AA muhabirine konuşan Sao Paulo Kültür ve Turizm Müşaviri Ahmet Çanga, Cinemateca ile bu sene ikincisini düzenledikleri film festivalinde 8 filmin gösterileceğini ifade ederken, "Sinemanın özellikle toplumlar arasındaki tanınmayı, bilinmeyi artırdığını, bizim kültürümüzü burada tanıttığını düşünüyorum." dedi.

Çanga, açılışı yapılan Göbeklitepe fotoğraf sergisi hakkında şunları söyledi:

"Özellikle Göbeklitepe'nin tarihteki ilk ibadet yeri olması, 12 bin yıl önce yapılmış olması çok ilginç geldi. Bu kadar eski, taş devrinde hiçbir aletin olmadığı dönemde bile böyle bir yapının yapılmış olması muhteşem bir şey. Biz ülkemizin kültürünü, tarihi eserlerini, sanatını burada tanıtmaya çalışıyoruz. Gayet güzel de tepkiler alıyoruz."

Brezilyalı Leman Adil Osman Pehlivan, güzel Türkçesi ile açılışa renk kattı. Ailesinin Türkiye doğumlu olup zamanında Mısır'dan Brezilya'ya göç ettiğini anlatan emekli Portekizce edebiyat öğretmeni Pehlivan, babasına Türkiye'den çok kartpostal geldiğini, babasının Türkiye'ye çok mektup yazdığını ve bu sayede Türkçeyi küçükken evde öğrendiğini anlattı.

Babasının her zaman "Vatan, vatan Türkiye" dediğini ifade eden Pehlivan, ailesinin vefatından sonra Türkiye'yi görmek ve tanımak için bir defa ziyarette bulunduğunu aktardı.

Türk filmlerini çok sevdiğini vurgulayan Pehlivan, sinemayı ve filmleri seven Brezilyalı bir grupları olduğunu ve ülkeye gelen Türk filmlerini kaçırmadıklarını anlattı.

AA

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Anahtar Kelimeler:
film festival brezilya
 

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