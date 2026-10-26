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İniş sırasında 'ölüm rüzgarıyla' savruldu: Uçağın o anları saniye saniye kameraya yansıdı

Venedik-Birmingham seferini yapan yolcu uçağı, fırtınanın etkisiyle iniş sırasında pist dışına çıktı. Pilotların müdahalesiyle yeniden piste dönen uçaktaki yolcular güvenli şekilde tahliye edildi. Olayda yaralanan olmadı.

İniş sırasında 'ölüm rüzgarıyla' savruldu: Uçağın o anları saniye saniye kameraya yansıdı
Çiğdem Berfin Sevinç

İngiltere'de etkili olan şiddetli fırtına, havalimanında korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Jet2 Havayolları'na ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, Birmingham Havalimanı'na inişi sırasında olumsuz hava koşulları nedeniyle pist dışına çıktı. Pilotların müdahalesiyle yeniden piste dönen uçak, daha sonra park pozisyonuna ulaştı.

İniş sırasında ölüm rüzgarıyla savruldu: Uçağın o anları saniye saniye kameraya yansıdı 1

FIRTINA NEDENİYLE PİST DIŞINA ÇIKTI

BBC News'in aktardığına göre, Venedik Marco Polo Havalimanı'ndan Birmingham'a gitmek üzere havalanan G-JZHE tescilli uçak, LS1310 sefer sayılı uçuşunu gerçekleştiriyordu.

Boelo Fırtınası'nın etkili olduğu sırada Birmingham Havalimanı'na iniş yapan uçak, ani ve sert yan rüzgar nedeniyle pist dışına çıkarak toprak zemine yöneldi. Pilotların müdahalesiyle yeniden piste dönen uçak, park alanına kadar ilerledi.

İniş sırasında ölüm rüzgarıyla savruldu: Uçağın o anları saniye saniye kameraya yansıdı 2

JET2'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Jet2 Havayolları Sözcüsü, olayın olağanüstü hava koşulları sırasında meydana geldiğini belirtti.

Sözcü açıklamasında, "Venedik'ten Birmingham'a giden LS1310 sefer sayılı uçuş, Boelo Fırtınası'nın yol açtığı olağanüstü hava koşulları nedeniyle bu öğleden sonra erken saatlerde Birmingham Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra geçici olarak pistten çıktı" ifadelerini kullandı.

Uçağın kısa süre içinde yeniden piste döndüğünü ve park yerine ulaştığını belirten sözcü, tüm yolcuların uçaktan normal şekilde indiğini doğruladı.

İniş sırasında ölüm rüzgarıyla savruldu: Uçağın o anları saniye saniye kameraya yansıdı 3

OLAYDA YARALANAN OLMADI

Yaşanan olayda herhangi bir yaralanma bildirilmedi. Yolcuların güvenli şekilde uçaktan indiği açıklanırken uçakta hasar meydana gelip gelmediğine ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

İniş sırasında ölüm rüzgarıyla savruldu: Uçağın o anları saniye saniye kameraya yansıdı 4

ÖLÜM RÜZGARI OLARAK BİLİNEN YAN RÜZGAR NEDİR?

Havacılıkta zaman zaman "ölüm rüzgarı" olarak adlandırılan yan rüzgar, uçağın hareket yönüne dik açıyla etki ederek özellikle kalkış ve iniş sırasında kontrolü zorlaştırabiliyor.

Yan rüzgarın şiddeti ve yönü, uçağın piste güvenli şekilde yaklaşmasını ve teker koymasını etkileyebiliyor. Her uçağın belirli yan rüzgar limitleri bulunuyor. Rüzgarın koşulları bu sınırları aştığında inişin ertelenmesi veya uçağın başka bir havalimanına yönlendirilmesi gerekebiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
uçak Jet Ski
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