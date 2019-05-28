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2 gün içerisinde en az 55 mahkum hayatını kaybetti

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İLGİNÇ HABERLER  | 28.05.2019 10:51 | Son Güncelleme

Brezilya'nın Amazonas eyaletine bağlı Manaus kentindeki bir cezaevi yerleşkesinde en az 40 mahkum boğulmuş halde ölü olarak bulundu.

Aynı cezaevinde, bir gün önce ziyaret saatinde mahkumlar arasında çıkan kavgada boğulup bıçaklanan 15 kişi yaşamını yitirmişti.

Yetkililer, büyük ölçüde uyuşturucu çetelerinin kontrolünde bulunan cezaevi yerleşkesinde olayların daha da büyümemesi için özel kuvvetlerin sevk edildiğini açıkladı. Eyalet hapishanelerinden sorumlu yetkili Albay Marcus Vinicius Oliveira de Ameida, dört cezaevinde durumun kontrol altına alındığını ve firarları engellemek için polis helikopterleriyle desteklenmiş ekiplerin bölgedeki kontrollerini sürdürdüğünü belirtti.

Polis olaylar esnasında cezaevinden kaç kişinin firar ettiğine dair henüz bir bilgi paylaşmadı.

Olayın yaşandığı Anisio Jobim Cezaevi'nde, Ocak 2017'de çıkan ayaklanmada 56 kişi hayatını kaybetmiş ve çok sayıda mahkum da firar etmişti.

Aynı dönemde Brezilya'nın kuzey doğusunda yaşanan bir başka cezaevi isyanındaysa First Capital Command ve Red Command adlı iki büyük uyuşturucu karteli üyelerinin kavgasında çoğunluğu bıçaklanan 150 mahkum yaşamını yitirmişti.

Brezilya'da on yıllar boyunca merkezi eyalet sistemine bağlı yönetilen cezaevlerinde isyanlara sıkça rastlanıyor. Çoğunlukla uyuşturucu çetelerinin kontrolünde olan hapishanelerin gerektiğinden fazla kalabalık olması da birçok kesim tarafından eleştiriliyor.

Brezilya'da göreve gelen aşırı sağ görüşlü Devlet Başkanı Jair Bolsonaro cezaevlerindeki kontrolün yeniden sağlanması için büyük bir çalışma başlatacakları sözünü vermişti.


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Anahtar Kelimeler:
brezilya isyan cezaevi

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