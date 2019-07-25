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Brezilya’da feci kaza: Hızla gelen araç motosiklete çarptı

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 25.07.2019 18:03 | Son Güncelleme

Brezilya’da otobanda, sol şeritte tek teker giden motosikletliye hızla gelen bir otomobil çarptı. Motosikletli genç, feci kazadan mucize eseri yaralı kurtuldu.

Kaza, Campinas şehrindeki Santos Dumont otobanında, 20 Temmuz gecesinde meydana geldi.

19 yaşında motosikletli bir genç, sol şeritte arka teker üzerinde seyir halindeyken, aynı şeritten hızla gelen bir otomobilin çarpması sonucu hava uçtu ve yaralandı. Kaza anı, 19 yaşındaki gencin arkadaşı tarafından saniye saniye kaydedildi. Yerel medya, gencin hastaneye kaldırıldığını, mucize eseri hafif yaralı kurtulduğunu duyurdu.

Yetkililer, motosikletli gencin tek teker üzerinde gitmeye çalışarak kendisini ve diğer araçlardaki insanları tehlikeye attığını duyururken; polisin kazaya dair soruşturma başlattığı belirtildi.


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Anahtar Kelimeler:
brezilya kaza

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