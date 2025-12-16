Mynet Trend

Brezilya'da Özgürlük Heykeli’nin replikası rüzgardan devrildi

BREZİLYA'nın Guaiba kentindeki Özgürlük Heykeli’nin replikası şiddetli rüzgar nedeniyle devrildi.

Brezilya’nın Rio Grande do Sul eyaletine bağlı Guaiba kentinde yer alan 24 metre yüksekliğindeki Özgürlük Heykeli’nin replikası, ülkede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle devrildi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı aktarıldı.

Brezilya
