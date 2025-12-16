Brezilya'da Özgürlük Heykeli’nin replikası rüzgardan devrildi

Brezilya’nın Rio Grande do Sul eyaletine bağlı Guaiba kentinde yer alan 24 metre yüksekliğindeki Özgürlük Heykeli’nin replikası, ülkede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle devrildi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı aktarıldı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır