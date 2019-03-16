Brezilya'da şiddetli rüzgar paraşütçüleri yerleşim alanına savurdu

Yerel medyada yer alan haberlere göre olay, Brezilya'nın Rio de Janerio şehrinde bulunan bir askeri üssün gerçekleştirdiği eğitim sırasında meydana geldi. Ayrıca, rüzgarın saatte 63 km hıza ulaştığı belirtildi
Şiddetli rüzgâr sonucu yerleşim alanına savrulan paraşütçülerin iniş görüntüsü amatör kameraya yansıdı.
Olay sonucu 3 paraşütçünün yaralandığı ve hastanede tedavi gördüğü belirtildi.
(DHA)
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