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Brezilya'da şiddetli rüzgar paraşütçüleri yerleşim alanına savurdu

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İLGİNÇ HABERLER  | 16.03.2019 14:26 | Son Güncelleme

Brezilya'da ordunun gerçekleştirdiği eğitim sırasında şiddetli rüzgar, paraşütçüleri yerleşim alanına savurdu.

Yerel medyada yer alan haberlere göre olay, Brezilya'nın Rio de Janerio şehrinde bulunan bir askeri üssün gerçekleştirdiği eğitim sırasında meydana geldi. Ayrıca, rüzgarın saatte 63 km hıza ulaştığı belirtildi

Şiddetli rüzgâr sonucu yerleşim alanına savrulan paraşütçülerin iniş görüntüsü amatör kameraya yansıdı.

Olay sonucu 3 paraşütçünün yaralandığı ve hastanede tedavi gördüğü belirtildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
brezilya rüzgar paraşüt eğitim

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