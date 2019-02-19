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Brezilya'da stadı su bastı

ates.sonmez ates.sonmez
İLGİNÇ HABERLER  | 19.02.2019 14:23 | Son Güncelleme

Brezilya'da şiddetli yağışlar nedeniyle bir stat sular altında kaldı.

Brezilya'nın Vitria da Conquista şehrinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle maç sırasında bir stat sular altında kaldı.

Seyirciler panikle koltukların üzerine çıkarken, itfaiyenin yardımıyla stat tahliye edildi.

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Anahtar Kelimeler:
brezilya stadyum sel yağmur

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