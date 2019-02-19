Brezilya'da stadı su bastı

Brezilya'nın Vitria da Conquista şehrinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle maç sırasında bir stat sular altında kaldı.
Seyirciler panikle koltukların üzerine çıkarken, itfaiyenin yardımıyla stat tahliye edildi.
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