Brezilya kıyameti yaşadı! 58 ölü, 300 kayıp

Brumadinho'da demir cevheri madeninde atık tortuyu depolamak için kullanılan barajın çökmesiyle meydana gelen faciada başka ülkelerden gelen arama kurtarma ekipleri de bölge sakinlerinin kurtarılması için seferber oldu. İşte bazı köylerin 15 metrelik çamurun altında kaldığı kentte yaşananlardan bazı kareler...

Çöken baraj 58 can aldı! 300 kayıp hala aranıyor

Yayınlanan uydu fotoğrafları, kıyameti gösterdi.

Yeşil olan fotoğraflar, bu ayın başında çekildi.

Şimdi ise, her yer kıpkızıl...

Tarihi felaket, birçok köy ve kasabayı haritadan sildi.

Brezilya'da çöken barajda can kaybı 58'e çıktı.

Pazar günü hiç kimse sağ kurtarılamadı.

300 insan çamur selinde halen kayıp.

Yetkililer kayıpların sağ bulunma ihtimalin çok düşük görüyor.

Uydu görüntülerini, ABD'li Digital Globe dünya ile paylaştı.

Brumadinho kenti yakınlarındaki baraj, Cuma günü çöktü.

BBC, bazı köylerin 15 metrelik çamurla kaplandığını aktarıyor.

Yalnızca insanlar değil tüm canlılar çamur içinde.

Bir inek, ekipler tarafından kurtarıldı.

Bir kurtarma görevlisi ise, kafesteki kuşları özgür bıraktı.

Baraj, demir cevheri madeninde atık tortuyu depolamak için kullanılıyordu.

Barajın çökmesiyle işçilerin öğle yemeği yedikleri kafeterya ve çevredeki köyler çamura gömüldü.

Barajın neden çöktüğü bilinmiyor.

Madeni işleten şirket Vale artan eleştirilere karşılık, tüm güvenlik prosedürüne uygun davrandıklarını savundu.

Arama kurtarma çalışmaları, yine Vale'in sahip olduğu bir başka barajdaki çökme riski nedeniyle saatlerce durdu.

Vale, 305 maden çalışanı ve bölge sakininin hala kayıp olduğunu, 192 kişinin ise sağ kurtarıldığını açıkladı.

Kocası kaybolan 35 yaşındaki bir kadın "Umut etmek zorundayız" diyor.

Kurtarma çalışmalarına öncülük öden Albay Eduardo Angelo "48 saatlik çalışmanın ardından, sağ kurtulan olması ihtimali çok düşük. Ancak canlı bulabilme ihtimalini göz önüne alarak için çalışmaya devam ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Bölgeye ulaşım güçlükle yapılıyor, çamur selleri yolları yok etti.

Arama kurtarma ekipleri, helikopterler ve ağır iş makineleri kullanıyor.

İşçileri taşıyan ikinci bir otobüs bulundu ancak kayıp bir trene henüz ulaşılamadı.

İsrail askerleri, yardım için Brezilya'ya geldi.

Aralarında mühendisler, doktorlar ve su altı komandolarının bulunduğu ekip, Belo Horizonte'ye indi.

İsrail ekibi, arama kurtarma çalışmalarına katılacak.

Savcılar, Brezilya'nın en büyük madencilik şirketi olan Vale'e ait 2,9 milyar doların dondurulduğunu söyledi.

Brumadinho Belediye Başkanı Avimar de Melo Barcelos, şirketi 'dikkatsiz ve beceriksiz' olmakla suçladı.

Barcelos, trajediden şirketi ve yeterli denetlemeleri yapmadıkları için Minas Gerais eyaleti yönetimini sorumlu tuttu.

Barcelos "Bu trajedi, kentimizi yerle bir etti" dedi.

Vale Yönetim Kurulu Başkanı Fabio Schvartsman ise bir televizyon röportajında, felaketin şirketin uluslararası uzmanların güvenlik tavsiyelerine uymasına rağmen yaşandığını vurguladı.

Scvartsman "Ben madencilikte teknik bir uzman değilim. Ama teknik adamların tavsiyelerini dinledim ve ne olduğunu gördünüz. İşe yaramadı" dedi.

5 Kasım 2015'te yine Minas Gerais eyaletinde Vale ve BHP Billiton şirketlerinin ortaklaşa sahip olduğu bir baraj çökmüş ve 19 kişi hayatını kaybetmişti.

Brezilya'nın en büyük çevre felaketi olarak görülen facianın ardından uzün süren bir dava süreci yaşanmıştı.

Dava sonunda şirketin Brezilya hükümetine 1,8 milyar dolar tazminat ödemesini öngören bir anlaşma yapılmıştı.

BBC'den Julia Carneiro, felaketin ardından ailelerin parçalandığını bildiriyor.