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Brezilya yargısından 'Türkiye' kararı

BBC BBC
07.08.2019 09:19 | Son Güncelleme

Brezilya, Gülen yapılanmasına üye olduğu gerekçesiyle Türkiye'nin iadesini istediği Ali Sipahi'yi iade etmemeye karar verdi.

Brezilya yargısından 'Türkiye' kararı

Ülkedeki en üst mahkeme olan Federal Yüksek Mahkeme, Sipahi'nin Türkiye'de adil bir şekilde yargılanma garantisi bulunmadığına hükmetti.

Mahkemedeki beş yargıç kararı oy birliğiyle aldı.

Yargıç Edson Fachin, "İade edilecek kişinin bağımsız bir yargıç tarafından tarafsız bir şekilde yargılanacağının güvencesi yok" dedi.

Brezilya Başsavcılığı da Sipahi'nin iade edilmemesi yönünde tavsiyede bulunmuştu.

Başsavcılığın bu kararının gerekçesi ise Gülen yapılanmasının "herhangi bir terör eylemine karıştığına dair bir kanıt bulunmaması" olarak gösterilmişti.

12 yıldır Brezilya'da yaşayan 31 yaşındaki restoran işletmecisi Sipahi, bu yıl bir süre cezaevinde kaldıktan sonra Federal Yüksek Mahkeme kararını açıklayana kadar serbest bırakılmıştı.

Brezilya ve Türkiye vatandaşı olan Sipahi'nin avukatı, müvekkilinin Bank Asya'ya para yatırdığı için örgüte üye olmakla suçlandığını söylemişti.

Brezilya gazetesi Estado de S. Paulo'ya göre Brezilya'da Gülen yapılanmasıyla ilişkisi bulunan yaklaşık 300 kişi yaşıyor ve Türkiye bunlardan en az 10'unun iadesini talep ediyor.


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Anahtar Kelimeler:
brezilya Türkiye gülen

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