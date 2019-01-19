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Brezilya'dan getirdiği yumurtadan üretti! Gören 'Bu nasıl tavuk' diyor

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
EKONOMİ  | 19.01.2019 10:35 | Son Güncelleme

Bursalı bir girişimcinin Brezilya’dan yumurtasını getirerek üretmeyi başardığı dünyanın en büyük tavukları görenleri hayretler içerisinde bırakıyor.

20 yıldır süs tavukları yetiştiriciliği yapan ve çiftliğinde onlarca çeşit süs tavuğu bulunan Ömer Faruk Erdönmez, ismini duyduğu dünyanın en büyük tavuğu olan İndio gigante cinsi tavukların yumurtalarını 4 yıl önce Brezilya’dan ithal etti. Ülkemizde hiç olmayan bu tavukları üretmeye başlayan girişimci, boyları bir metreyi geçen tavuklardan onlarca üretmeyi başardı.

Erdönmez’in yetiştirdiği İndio gigante cinsi tavuklar bir metre 2 santim boyuna ulaştı. İriliğiyle görenlere bu nasıl tavuk dedirten hayvanların çift müzayedede 8 bin 300 liraya satıldı. Normal tavuklardan 3 kat daha büyük olan hayvanlar ülkemizde de büyük rağbet görüyor.

Dünyanın en büyük tavuğunu yetiştirdi

Yetiştirdiği dünyanın en büyük tavuklarını satışa çıkartan girişimci gelen taleplere yetişmekte zorluk çekiyor.
Dünyanın en büyük tavuklarından yaptığı araştırma sonucunda haberdar olduğunu ifade eden Ömer Faruk Erdönmez şöyle konuştu:
Bu tavuklar Brezilya’da 3 ırkın çiftleştirilmesi sonucu meydana çıkmış, boyu 1 metre 21 santime kadar çıkıyor.
Bundan 4 yıl önce Brezilya’dan getirttiğim yumurtalardan tavuk elde etmeyi başardım. Bendeki bu tavuklar da bir metre 2 santimi buldu...
Bu tavukları Türkiye’ye getiren ilk kişiyim. Bu hayvanları görenler oldukça şaşırıyor.
Bu tavukların çifti açık arttırmada 8 bin 300 liraya alıcı buldu. Yıllık 160-180 arasında yumurta veriyor.
Bu cinsin tavukları 3-3,5 kilogram, horozları ise 4-4,5 kilogram geliyor
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