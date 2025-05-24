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Brezilyalı fotoğrafçı Sebastiao Salgado, 81 yaşında hayatını kaybetti

Brezilyalı fotoğrafçı Sebastiao Salgado, 81 yaşında hayatını kaybetti. Siyah-beyaz fotoğraflarıyla tanınıyordu.

Brezilyalı fotoğrafçı Sebastiao Salgado, 81 yaşında hayatını kaybetti

Siyah-beyaz fotoğraflarıyla tanınan fotoğrafçı Sebastiao Salgado'nun ölüm haberi, eşi Lelia Wanick Salgado ile kurduğu Terra Enstitüsü’nün sosyal medya hesabından paylaşıldı.

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Açıklamada, “Kurucumuz, mentorumuz ve sonsuz ilham kaynağımız Sebastiao Salgado’nun vefatını derin bir üzüntüyle duyuruyoruz. Sebastiao, çağımızın en büyük fotoğrafçılarından çok daha fazlasıydı. Onun mirasını onurlandırmaya devam edeceğiz; toprağı, adaleti ve onun derinden inandığı güzellikleri restore etmeyi sürdüreceğiz” ifadelerine yer verildi.

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İSTANBUL'A GELMİŞTİ

Sebastiao Salgado'nun kariyerinin en uzun soluklu ve önemli projelerinden ‘Genesis’ sergisi, geçen yılın son aylarında İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında sanatseverlerle buluştu. İstanbul'da 3 ay boyunca sergilenen 245 siyah-beyaz fotoğraftan oluşan 'Genesis' sergisi, Salgado'nun 2004-2011 yılları arasında üzerinde çalıştığı, sanatçının deyimiyle ‘dünyaya ithaf ettiği bir aşk mektubu’ niteliğindeydi.

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